ASSE – OGC Nice : Du lourd pour les barrages, les compos

L’ASSE et l’OGC Nice vont évidemment aligner leur meilleure équipe possible, pour le match aller des barrages, ce mardi à Geoffroy-Guichard.

ASSE-Nice : Tardieu et Nadé sur le banc, Boakye de retour dans le Onze

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Philippe Montanier (ASSE) et Claude Puel (OGC Nice) n’ont pas prévu de surprises pour le match capital pour la montée et le maintien en Ligue 1. Ils vont aligner du lourd pour la première des deux confrontations de la semaine.

Florian Tardieu est certes de retour dans le groupe stéphanois, mais il sera sur le banc de touche, après près de trois mois d’absence due à une blessure au mollet.

Quant aux deux jeunes nouveaux visages présents dans le groupe de l’AS Saint-Etienne : Mylan Toty (17 ans) et Noah Moulin (18 ans), ils découvrent simplement le haut niveau, mais ils le feront sur le banc.

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Remplaçant contre Amiens et Rodez AF, Mickaël Nadé le sera encore. Suspendu lors du play-off 2, Augustine Boakye, lui, retrouvera sa place de titulaire.

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Quant à l’entraîneur du Gym, il va devoir trouver le remplaçant d’Elye Wahi, suspendu, en attaque. Il pourrait repositionner Mohamed-Ali Cho en pointe.

La compo probable de l’ASSE contre l’OGC Nice :

Gardiens : G. Larsonneur

Défenseurs : K. Pedro, M. Bernauer, Le Cardinal, B. Old

Milieux : A. Kanté, A. Moueffek, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, L. Stassin, Z. Davitashvili

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Remplaçants : B. Maubleu, E. Annan, D. Appiah, J. Ferreira, M. Nadé, F. Tardieu, L. Gadegbeku, I. Miladinovic, J. Duffus, N. Moulin, M. Toty

La compo probable de Nice contre Saint-Etienne :

Gardien : Y. Diouf

Défenseurs : J. Clauss, P. Oppong, Dante, A. Mendy, M. Bard

Milieux : D. Coulibaly, M. Sanson

Attaquants : S. Diop, H. Boudaoui, M. Cho

Remplaçants : Ponsot, Zelazowski, Abdi, Bah, Samed, Gouveia, Ndayishimiyé, Vanhoutte, Boudache, Carlos