Info Mercato : Le FC Lorient déniche un goleador à 7 M€

Le FC Lorient prépare activement son mercato estival afin d’anticiper plusieurs mouvements offensifs. Pour renforcer son attaque, le club breton cible désormais Tawanda Maswanhise, révélation offensive de Motherwell FC cette saison.

Mercato FC Lorient : Tawanda dans le viseur des Merlus

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Le FC Lorient doit composer avec le départ de Bamba Dieng, en fin de contrat après son passage en Bretagne. Pour lui succéder, les dirigeants lorientais scrutent le marché et s’intéressent de près à Tawanda Maswanhise, en pleine ascension du côté de Motherwell FC. À 23 ans, l’international zimbabwéen s’est imposé comme une valeur sûre du championnat écossais.

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Auteur de 22 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres cette saison, dont 17 réalisations en championnat, le buteur de Motherwell attise les convoitises en Europe. Sa polyvalence, sa vitesse et sa capacité à attaquer les espaces en font un profil très apprécié. Formé à Leicester City, il a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée en Écosse à l’été 2024.

Une forte concurrence dans le dossier

Le dossier s’annonce toutefois compliqué pour les Merlus. Anderlecht suit également le joueur depuis plusieurs mois. Selon The Daily Record, le club belge envisage même de revenir à la charge après une première tentative infructueuse lors du dernier mercato hivernal. Al Ahly surveille aussi attentivement la situation de l’attaquant zimbabwéen. Le club égyptien apprécie particulièrement son profil moderne et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs.

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Sous contrat jusqu’en mai 2027 avec Motherwell, Tawanda Maswanhise dispose d’une valeur estimée entre 5 et 7 millions d’euros. Un investissement important pour le FC Lorient, mais les dirigeants bretons semblent convaincus du potentiel du joueur pour faire oublier le départ de Bamba Dieng.