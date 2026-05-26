Coup de théâtre à l’OM : C’est fini, Greenwood déménage !

L’avenir de Mason Greenwood semble désormais réglé après la décision de l’Olympique de Marseille de le vendre dès l’ouverture du mercato.

Mercato OM : Mason Greenwood prépare son déménagement

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L’Olympique de Marseille est sur le point de se séparer de son fer de lance. Mason Greenwood, meilleur buteur de l’équipe phocéenne ces dernières saison, va s’en aller. L’information a été révélée par le journaliste Jean-François Pérès. Et elle ne laisse plus de place au doute : l’attaquant anglais va rendre les clés de sa résidence située près d’Aix-en-Provence.

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Mason Greenwood et sa famille souhaitaient poursuivre leur aventure à Marseille. L’ailier polyvalent avait lui-même affiché son désir de « rester » en marge de la cérémonie des Trophées UNFP. Un souhait qui ne se réalisera pas. Car le contexte financier de l’OM est devenu intenable. La nouvelle direction est plombée par un déficit abyssal de 105 millions d’euros. Sans parler de la non-qualification en la Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille a fixé son prix de départ

Ce n’est plus un secret, l’OM est dans l’obligation de renflouer ses caisses cet été. C’est dans ce cadre que la vente de Mason Greenwood apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Sa valeur marchande est fixée à plus de 50 millions d’euros par le club présidé par Stéphane Richard. Cette décision devrait vite alerter ses courtisans.

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L’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund ou encore l’AS Rome sont à ses trousses. La Roma, tout juste qualifiée pour la C1, semble tenir la corde pour enrôler l’ancien Mancunien. L’OM espère en tout cas le vendre au plus offrant.