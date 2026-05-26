ASSE : Un avenir déjà asuré avec Kilmer Sports Ventures ?

Malgré la présence de l’ASSE en Ligue 2, il n’y a pas d’inquiétude sur l’avenir du club. Avec Larry Tanenbaum, le futur des Verts est assuré selon Bernard Caïazzo.

KSV a conduit l’ASSE en Ligue 2 !

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Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont cédé l’ASSE à Larry Tanenbaum, grand patron de Kilmer Sports Ventures (KSV), le 3 juin 2024. Le club venait juste de remonter en Ligue 1. Mais les mauvais choix stratégiques des responsables du groupe canadien ont conduit immédiatement les Verts en Ligue 2, à l’issue de la saison 2024-2025.

Ayant tiré les enseignements de son échec, KSV a dégagé les moyens pour permettre au club stéphanois de retrouver immédiatement l’élite. Selon Transfermarkt, l’AS Saint-Etienne s’est renforcé à hauteur de 27,9 millions d’euros, le transfert de Pierre Ekwah de Sunderland compris.

La remontée immédiate de Saint-Etienne n’est pas encore assurée

Cependant, l’équipe de Philippe Montanier n’a pas dominé le championnat comme espéré. Elle a terminé à la troisième place, derrière Le Mans et l’ES Troyes, promus directement en Ligue 1. Contrainte de passer par les barrages, l’ASSE affronte l’OGC Nice, ce mardi (20h45) à Geoffroy-Guichard, avant le match retour le vendredi 29 mai.

Le club stéphanois a donc une seconde opportunité pour retrouver l’élite. Ce qui serait un gros soulagement pour le président Ivan Gazidis, interpellé par les supporters après l’échec de la montée directe.

Caïazzo : « Tanenbaum a les moyens de faire de l’ASSE un club européen régulier »

Face à l’attente du peuple vert, Bernard Caïazzo s’est montré rassurant. Il assure que l’avenir du club est garanti avec le milliardaire canadien aux commandes. « Kilmer réussira dans le temps. L’AS Saint-Etienne deviendra un club européen régulier dans les prochaines années », a-t-il déclaré sur Eurosport.

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« Elle va vite être un top 5 français chaque saison. KSV est condamné à réussir. Il réussira, quoi qu’il arrive. […]. Larry Tanenbaum réussira, tôt ou tard. Il vaut mieux être en Ligue 2 avec lui que 5e de Ligue 1 avec Caïazzo et Romeyer », a assuré l’ancien propriétaire des Verts.

Déjà multimilliardaire, le nouveau patron du club ligérien a récupéré de la liquidité ces dernières semaines. Ce qui agrandit sa surface financière, au grand bonheur de l’ASSE.

« Larry Tanenbaum vient de vendre pour 2,5 milliards d’euros ses actifs dans le domaine du sport au Canada. Il a une grosse fortune en cash. Parce que c’est important, la fortune en cash et pas seulement en actions d’entreprise. Avec l’immobilier, il doit peser près de 5 milliards donc il a largement les moyens de pouvoir faire de Saint-Etienne un club européen régulier », souligne l’ex-associé de Roland Romeyer.

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Le groupe canadien a certes les moyens de ses ambitions, mais les supporters des Verts attendent des résultats concrets. Ils veulent voir leur équipe en Ligue 1 et produire un jeu plaisant et évolutif.