Mercato : Le PSG prêt à échanger deux cadres pour Alvarez ?

Le PSG a visiblement une stratégie claire pour faire venir Julian Alvarez cet été. Les Parisiens seraient prêts à proposer un échange de joueurs à l’Atlético Madrid. Deux Parisiens sont évoqués dans cette transaction audacieuse.

Mercato PSG : Vers un échange XXL pour Julian Alvarez

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Alors que le Paris Saint-Germain s’apprêter à disputer la finalise de Ligue champions face à Arsenal, sa direction travaille sur le mercato. Et elle semble déterminer à mettre la main sur un renfort offensif : Julian Alvarez. L’attaquant argentin a récemment fait part de son désir de l’Atlético Madrid. Il a même refusé une prolongation de contrat lucrative.

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Ses envies de départ tenaces ont rapidement alerté ses nombreux courtisans. Julian Alvarez est devenu l’une des cibles prioritaires de plusieurs cadors européens, dont le PSG. Et face aux exigences de l’Atlético Madrid, la direction parisienne explore une piste inattendue. Elle pourrait proposer deux joueurs en échange du champion du monde argentin.

Lee Kang-In et Gonçalo Ramos inclus dans le deal ?

Le journaliste Romain Collet Gaudin assure que Lee Kang-In et Gonçalo Ramos intéressent fortement les Colchoneros. Du coup, l’idée de sacrifier ces deux éléments prend de l’ampleur en interne. Surtout qu’elle permettrait au PSG de réduire le coût de l’opération. Les madrilènes réclameraient une somme proche de 150 millions d’euros pour Julian Alvarez.

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Il convient cependant de rester prudent face à de telles informations. L’intérêt du PSG pour le buteur de 26 ans est réel. Luis Enrique aimerait l’avoir sous ses ordres. Sauf que jusqu’ici, aucune négociation concrète n’a été officialisée. Et les échanges de joueurs restent difficiles à finaliser. Le dossier Julian Alvarez promet donc très complexe cet été.