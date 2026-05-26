Ça brûle à l’OM : Contact établi avec le futur entraîneur !

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour faire venir un nouvel entraîneur. Le président Stéphane Richard aurait directement contacté Bruno Genesio pour le convaincre de signer.

Mercato OM : Stéphane Richard entre en action pour Bruno Genesio

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Le retour de Habib Beye à l’Olympique de Marseille est quasi achevé. La nouvelle direction phocéenne a lancé le casting pour trouver son successeur. Les noms de Christophe Galtier, Sergio Conceiçao en passant par Adi Hutter sont évoqués à l’OM. Mais une piste se dégage en tête de liste.

Bruno Genesio fait désormais officie favoris pour devenir le futur entraîneur de l’OM. Au point où les dirigeants marseillais sont passés à la vitesse supérieure dans ce dossier sensible. L’Equipe le confirme, le contact a d’ores et déjà été établi entre les différentes parties.

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Stéphane Richard, qui s’apprête à prendre officiellement la présidence de l’OM, s’est directement entretenu avec Bruno Genesio afin de le rassurer sur certains points. Cette approche personnelle témoigne de la détermination du nouveau président marseillais à convaincre le coach lyonnais de s’engager dans ce projet. Les tractations se poursuivent.

Gregory Lorenzi apprécie aussi son profil

Un autre détail important émerge de ce dossier. Grégory Lorenzi va prochainement endosser le rôle de directeur sportif de l’OM. Le dirigeant brestois porte une grande estime au profil de Bruno Genesio. Il le suit et l’apprécie depuis de nombreuses années, ajoute le quotidien sportif.

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Cette synergie entre la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille et le candidat visé semble donc idéale. Même si le technicien de 59 ans manifeste jusqu’ici une certaine hésitation concernant son prochain club. Le dialogue est en tout ouvert et concret en vue d’une signature à l’OM.