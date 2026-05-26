PSG-Arsenal : Confirmé, Luis Enrique récupère deux renforts

Quatre jours avant la finale PSG-Arsenal en Ligue des champions, le groupe de Luis Enrique se renforce. L’entraîneur pourra finalement compter sur le retour d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

PSG : Luis Enrique avec Dembélé et Hakimi face à Arsenal

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Le Paris Saint-Germain aborde sa finale de la Ligue des Champions face à Arsenal avec sérénité. Ce choc au sommet se déroulera ce samedi à Budapest, à partir de 18h. Et quatre jours avant ce grand rendez-vous européen, Luis Enrique enregistre deux retours de poids.

RMC Sport le confirme, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi reprennent l’entraînement collectif ce mardi après-midi au Campus de Poissy. Leur retour marque la fin d’une période d’incertitude. Car l’attaquant tricolore souffrait d’une lésion au mollet. Cette blessure avait été contractée lors de la dernière journée de championnat face au Paris FC.

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Le Ballon d’Or en titre a multiplié les exercices individuels avec succès ces derniers jours. Une course contre la montre réussie, puisqu’il semble totalement opérationnel. Son rétablissement est une aubaine pour Luis Enrique. Le coach du PSG aura besoin de sa créativité pour percer le bloc adverse.

Le groupe du Paris Saint-Germain au complet

Achraf Hakimi retrouve lui-aussi le groupe parisien après une longue convalescence. Le latéral marocain s’était blessé la cuisse lors de la demi-finale aller face au Bayern Munich (5-4). Son retour sur le terrain renforce considérablement la défense parisienne.

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Luis Enrique devrait donc copter sur un groupe au complet face à Arsenal. Le technicien du PSG et ses troupes s’envoleront pour la Hongrie le vendredi. Ils ont à cœur de conserver leur couronne européenne.