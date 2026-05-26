ASSE – OGC Nice : Des inquiétudes pour Le Cardinal ?

Présent dans le groupe de l’ASSE contre l’OGC Nice, Julien Le Cardinal a levé le doute sur son état avant le match aller des barrages.

ASSE : Julien Le Cardinal gêné par une blessure dans le sprint final

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L’ASSE a récupéré Florian Tardieu pour les deux matchs de barrage contre l’OGC Nice. Il est remis de sa blessure au mollet et est dans le groupe de 22 joueurs de Philippe Montanier. Le milieu de terrain de 34 ans n’est certes pas encore au niveau physiquement, mais il apporte son expérience aux Stéphanois, qui n’ont pas encore disputé des barrages.

Avant Tardieu, l’entraîneur des Verts avait récupéré Julien Le Cardinal, un autre cadre du vestiaire des Verts. Recruté à Brest en Ligue 1 pendant le mercato d’hiver, le défenseur central s’est imposé dans l’équipe type de l’AS Saint-Etienne dès son arrivée le 2 février 2026.

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Cependant, il a été victime d’une lésion aux ischio-jambiers en avril. Ce qui a entraîné son absence lors des matchs cruciaux contre l’ESTAC et Rodez AF. Deux rencontres perdues face à ces concurrents pour la montée directe en Ligue 1.

Le Cardinal : « On m’a ménagé, maintenant je peux jouer 90 minutes »

Revenu de blessure lors de la large victoire contre Amiens SC (5-0) et face au RAF en play-off 2, Julien Le Cardinal n’était pas allé au bout de ces deux matchs. Il avait été sorti juste après l’heure de jeu, face aux amiénois (9 mai). Il avait ensuite joué 71 minutes contre les Ruthénois (15 mai dernier).

Mais il n’y a plus d’inquiétude pour le joueur de 28 ans. Il a bien récupéré en profitant du report des barrages. « Physiquement, je vais bien. On m’a ménagé lors de ces derniers matchs, car je voulais être présent pour les séries éliminatoires », a-t-il rassuré, avant le match contre Nice.

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« J’ai eu quelques jours de récupération dernièrement. Je pense maintenant avoir 90 minutes dans les jambes », a indiqué Julien Le Cardinal, qui devrait être titulaire dans quelques heures face aux Aiglons.