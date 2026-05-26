Info Mercato : L’AC Milan veut piocher à Toulouse FC !

Le Toulouse FC pourrait voir l’un de ses hommes forts rejoindre l’AC Milan dans les prochaines semaines. En pleine réorganisation après une saison décevante, le club lombard s’intéresse de près à Viktor Bezhani, responsable du recrutement toulousain.

Mercato Toulouse FC : Viktor Bezhani plaît fortement à l’AC Milan

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Déjà fragilisé l’été dernier par le départ de Damien Comolli vers la Juventus, le Toulouse FC pourrait bientôt faire face à une nouvelle secousse en interne. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Viktor Bezhani fait partie des profils suivis de près par l’AC Milan pour participer à la réorganisation sportive du club lombard.

Cinquièmes de Serie A et privés de Ligue des champions, les Rossoneri ont lancé une profonde restructuration en interne. Gerry Cardinale, patron de RedBird et également actionnaire majoritaire du TFC, a annoncé une vaste réévaluation de l’organisation milanaise après une saison jugée insuffisante.

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Dans ce contexte, le profil de Viktor Bezhani séduit particulièrement en Italie. Le dirigeant toulousain est reconnu pour son travail sur le recrutement et le développement de jeunes talents à forte valeur marchande. Depuis plusieurs saisons, il participe activement à la stratégie sportive mise en place au TFC autour des jeunes profils prometteurs.

Un profil déjà intégré à l’univers RedBird

Le média italien souligne aussi un élément important : Viktor Bezhani connaît déjà parfaitement le fonctionnement du groupe RedBird. Un atout qui compterait dans la réflexion menée actuellement par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic, devenu très influent dans le projet milanais. Sous la direction de Bezhani, Toulouse a notamment valorisé plusieurs jeunes joueurs ces dernières saisons.

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Charlie Cresswell, Santiago Hidalgo ou encore Emersonn illustrent cette politique de recrutement tournée vers le potentiel et la revente. Pour l’heure, aucun départ n’est acté. Viktor Bezhani continue de travailler sur le mercato toulousain et était encore récemment présent aux côtés des dirigeants du club pour préparer la nouvelle saison. Mais l’intérêt grandissant de l’AC Milan pourrait rapidement animer les prochaines semaines autour du TFC.