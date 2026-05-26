Mercato PSG : Un gros transfert confirmé à Paris  

Gonçalo Ramos et le PSG, c’est bientôt fini. L’attaquant portugais cherche une nouvelle destination. De nombreux prétendants lui tendent la main.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos prépare déjà son départ

La suite après cette publicité

Au PSG, Gonçalo Ramos garde une vraie cote auprès des supporters. Son attitude plaît, son professionnalisme aussi. Mais l’attaquant portugais n’en peut plus de vivre dans l’ombre. Trop souvent remplaçant dans les grands rendez-vous, il veut désormais un rôle central. Et les discussions pour un départ ont déjà commencé.

Utilisé comme joker de luxe par Luis Enrique, l’ancien buteur du Benfica sait faire la différence en entrant en jeu. Il l’a encore montré cette saison, y compris dans des matchs importants. Mais quand il débute certaines rencontres plus abordables, ses limites apparaissent. Un constat qui explique pourquoi l’entraîneur parisien hésite à lui confier une place majeure, notamment en Ligue des champions.

Malgré tout, Gonçalo Ramos se sent bien à Paris. Son adaptation s’est bien passée. Le vestiaire l’apprécie et le club aussi. Mais à 24 ans, l’international portugais veut jouer plus. Il veut surtout savoir ce qu’il peut réellement donner avec un statut de titulaire régulier.

À voir

ASSE – OGC Nice : Du lourd pour les barrages, les compos

Lire aussi : Mercato PSG : Mateus Fernandes officiellement sur le marché

Cette fois, le Paris SG ne fermera pas la porte. Contrairement à l’été dernier, Luis Campos serait prêt à écouter les offres intéressantes. Une ouverture que le joueur a déjà exploitée pour avancer sur son avenir, selon les informations de Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato rappelle aussi que l’attaquant reste totalement concentré sur la finale de Ligue des champions et qu’il n’a jamais posé le moindre problème en interne.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le PSG prêt à échanger deux cadres pour Alvarez ?

Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal XXL au Portugal

À voir

Scandale à l’OM : De terribles soupçons visent Abardonado !

Toujours irréprochable à l’entraînement, sérieux dans son comportement et efficace en sortie de banc, Ramos conserve une excellente image au club. Mais il veut quitter le navire. Plusieurs pistes existent déjà. Des clubs de Premier League, de Serie A et de Liga suivent sa situation avec attention. Dernier intéressé en date : Atlético de Madrid, qui pense à lui en cas de départ de Julián Álvarez.