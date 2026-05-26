Coup de théâtre à l’OM : Genesio en route pour Paris ?

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille est sérieusement compromise. Le Paris FC tente de le détourner de l’OM avec une prise de contact inattendue.

Mercato OM : Paris FC tente de détourner Bruno Genesio

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Le futur départ de Habib Beye pousse l’Olympique de Marseille à travailler sur sa succession. Plusieurs pistes sont étudiées, même celle menant à Bruno Genesio occupe la première place. L’entraîneur français de 59 ans est le grand favori pour reprendre le flambeau. Sachant qu’il libre de tout suite à son départ officiel du LOSC.

Les nouveaux dirigeants de l’OM ont rapidement accéléré le processus pour sa venue. Le président Stéphane Richard ayant personnellement entamé les discussions avec Bruno Genesio pour le convaincre de signer. Grégory Lorenzi pousserait lui pour sa signature. Cette approche ne laisse pas insensible le principal concerné.

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Tout semble jusqu’ici réunir pour une arrivée de Bruno Genesio à l’OM. Mais voilà qu’une nouvelle menace émerge directement de la capitale. L’Équipe le confirme, le Paris FC s’est immiscé dans ce dossier brûlant. Le club parisien a même pris contact avec le technicien lyonnais afin de le détourner de son destin marseillais.

Un projet visant à remplacer Antoine Kombouaré

Le Paris FC compte anticiper un éventuel divorce avec Antoine Kombouaré. L’entraîneur kanak n’étant pas certain de passer l’été sur le banc du PFC. Cette incursion francilienne le confirme. Elle complique aussi sérieusement la stratégie de l’Olympique de Marseille.

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🚨 LE PARIS FC A CONTACTÉ L’ENTOURAGE DE BRUNO GENESIO 🇫🇷 en cas de départ de Kombouaré ! 💙🤍



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Bruno Genesio s’accordait jusque-là un temps de réflexion pour analyser les projets qui lui sont soumis. Il devra dorénavant choisir entre l’attrait d’une institution comme l’OM et les perspectives offertes par le club parisien. L’incertitude plane sur ce dossier. Les Olympiens devront agir avec célérité pour convaincre l’ancien lillois.