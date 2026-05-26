Scandale à l’OM : De terribles soupçons visent Abardonado !

L’Olympique de Marseille est secoué par de graves accusations en ce fin de saison. Son entraîneur adjoint Jacques Abardonado n’est pas épargné. Il est suspecté d’être responsable des fuites répétées à l’OM.

OM : Jacques Abardonado au cœur d’un scandale

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Le climat à l’Olympique de Marseille est déjà alourdi par des pertes abyssales. Un déficit dépassant les 105 millions d’euros selon le dernier rapport de la DNCG. L’OM devra donc se séparer de plusieurs éléments afin d’assainir ses finances qui sont dans le rouge. Ce contexte économique s’alourdit par un scandale sans précédent.

Tandis qu’un nouvel entraîneur est attendue à l’OM, c’est une véritable « chasse à la taupe » qui a été lancée. L’insider Mohamed Toubache-Ter a jeté un pavé dans la mare en désignant ouvertement Jacques Abardonado, surnommé « Pancho » comme le responsable présumé. Il explique que l’ancien joueur olympien aurait été piégé par l’OM.

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Une information confidentielle, dont Jacques Abardonado était le seul détenteur, se serait retrouvée à la une de la presse locale dès le lendemain. Cette révélation fracassante a immédiatement provoqué une onde de choc. Au point où Mohamed Toubache-Ter exhorte la direction marseillaise à virer l’adjoint de Habib Beye.

Et quand Pancho se fait piéger sur une info, une info que lui seul a eu… cette même info qui se retrouve dans le journal le lendemain, ça s’appelle comment ?? #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 26, 2026

Une campagne de déstabilisation dénoncée à Marseille

Cette sortie a déclenché une vague d’indignation chez certains médias et observateurs de l’OM. Ceux-ci dénoncent une cabale orchestrée contre une figure historique du club. Quoi qu’il en soit, l’avenir d’Abardonado est intrinsèquement lié à celui du staff technique actuel.

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En cas de limogeage de Habib Beye, son sort deviendrait un dossier brûlant. Les prochaines semaines seront plus que jamais sous haute tension à Marseille. Sachant qu’un grand ménage se profile en interne.