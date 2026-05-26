Mercato PSG : C’est décidé, Mourinho mis en échec à Paris

Le retour imminent de José Mourinho au Real Madrid enflamme la rubrique mercato. Le technicien portugais rêve d’attirer une star du PSG. Mais la réponse de la direction parisienne n’a pas tardé.

Mercato : L’assaut de Mourinho repoussé, le PSG reste intransigeant

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En attendant les élections présidentielles du Real Madrid, José Mourinho anticipe déjà son retour sur le banc merengue. Le technicien portugais est considéré comme le favori pour succéder à Alvaro Arbeloa. Les discussions ont avancés entre les différentes parties.

Au point où le Special One prépare déjà sa feuille de route pour ce mercato. En plus de renforts en défense, il aimerait surtout à recruter un milieu de terrain créatif. C’est dans cette optique que le nom de Vitinha est apparu en pole position au Real Madrid.

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Le métronome du Paris Saint-Germain reste une pièce maîtresse du système de jeu mis en place par Luis Enrique. Sa vision du jeu et sa régularité technique lors des grands rendez-vous européens séduisent les Merengues. José Mourinho verrait en lui l’élément idéal pour fluidifier son jeu. Son ambition se heurte cependant à une réalité implacable. Le PSG reste inflexible.

Vitinha intransférable au Paris Saint-Germain

Le journaliste Bruno Andrade explique que la direction du Paris SG a immédiatement fermé la porte à toute sollicitation pour Vitinha. Elle considère l’international portugais comme un « élément intransférable ». Sachant que le joueur de 26 ans n’éprouve lui-même aucune volonté de quitter la capitale française.

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🔴🔵✅ Vitinha et le PSG ferme encore la porte au Real Madrid ! Les deux ne voient donc aucune raison d’un départ au Real Madrid.



👏 Le club le considère comme intransférable .



🗞 Bruno Andrade – Maisfutebol 🇵🇹 pic.twitter.com/ahPp7elvs6 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) May 26, 2026

Le PSG mise donc sur le maintien de son joyau pour bâtir son avenir. Ce refus catégorique inflige ainsi un premier revers significatif aux plans de José Mourinho, avant l’officialisation de son retour au Real Madrid.