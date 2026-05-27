Urgent Mercato : Le Real prépare un coup de force au PSG

Le PSG avance vers une nouvelle finale européenne, mais les coulisses du mercato commencent déjà à s’agiter. Du côté du Real Madrid, plusieurs profils majeurs du club parisien auraient été cochés afin d’étoffer l’entourage de Kylian Mbappé, avec un projet qui pourrait faire trembler les équilibres du vestiaire parisien.

‎Mercato PSG : Le Real Madrid lorgne quatre piliers du Paris SG

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‎À Madrid, l’idée ne serait plus seulement de construire autour de Mbappé, mais de lui offrir un environnement familier capable d’accélérer la transition sportive. Selon les informations relayées par le journaliste Achille Ash, quatre éléments majeurs du PSG auraient été approchés : Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi.

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‎L’idée attribuée à Enrique Riquelme, candidat à la présidence madrilène contre Florentino Perez, serait de créer un noyau compétitif autour du capitaine des Bleus. Sur le papier, le projet impressionne. Dans les faits, il ressemble davantage à une démonstration d’intention qu’à une opération proche d’aboutir.

‎Paris verrouille ses cadres malgré les convoitises

‎Au PSG, le message serait clair : pas question d’ouvrir la porte à un démantèlement sportif. Les quatre joueurs ciblés sont aujourd’hui considérés comme des éléments structurants du projet porté par Luis Enrique. La direction parisienne se montrerait particulièrement ferme et jugerait ces dossiers intransférables à court terme.

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‎Cette position n’a rien d’anodin. Après plusieurs saisons marquées par des remaniements permanents, Paris cherche désormais de la stabilité. L’idée est simple : conserver une ossature forte plutôt que repartir dans une reconstruction permanente. Le Real Madrid pourrait donc devoir revoir ses ambitions à la baisse malgré un intérêt grandissant.