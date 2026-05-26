Mercato OL : La touche magique de Matthieu Louis-Jean

Sans grands moyens financiers, l’OL a réussi sa saison. En fin de compte, le travail de Matthieu Louis-Jean a été remarquable.

OL : Un mercato réussi avec peu de moyens

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L’OL s’est retrouvé surendetté après le départ de John Textor. Il a même frôlé la rétrogradation administrative en Ligue 2. Le club rhodanien a été sauvé par la nouvelle présidente Michele Kang et Michael Gerlinger, le nouveau directeur général.

Avec un budget réduit, en raison de restrictions imposées par la Direction du contrôle de gestion (DNCG), la cellule de recrutement avait peu de moyens pour recruter la saison dernière.

Néanmoins, elle a réussi à faire un mercato intelligent, en se positionnant sur des joueurs moins coûteux, mais qui se sont révélés comme de véritables renforts.

Lyon : Sulc, Morton, Moreira, Greif, Endrick… ont satisfait les attentes

En dehors d’Endrick, les recrues de Matthieu Louis-Jean n’avaient pas des noms ronflants comme Alexandre Lacazette, Nemanja Matic ou encore Ryan Cherki, mais elles ont satisfait les attentes. Pavel Sulc, Tyler Morton, Dominik Greif, Ruben Kluivert, Adam Karabec, Noah Nartey ou encore Afonso Moreira ont tous contribué à la bonne saison de l’Olympique Lyonnais. L’équipe de Paulo Fonseca a fini à la 4e place de Ligue 1 et a été en 8e de finale de la Ligue Europa et en quarts de finale de la coupe de France.

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Sulc a été le meilleur buteur des Gones avec 14 buts inscrits et 7 passes décisives, en 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Quant à Afonso Moreira, il a été la révélation lyonnaise. L’ailier Portugais de 21 ans est justement nommé par la LFP parmi les cinq « Pépites de la saison » en Ligue 1. Endrick a été le plus décisif en 2026, avec 8 buts et 8 passes décisives en 21 matchs.

OL Mercato : Le travail remarquable de Louis-Jean salué

Par rappel, seul Moton, acheté à Liverpool pour 10 M€, a coûté cher au club rhodanien. Sinon Pavel Sulc et Noah Nartey ont été achetés à 7,5 M€ chacun, tandis que Greif est arrivé contre 4 M€ d’indemnité. Matthieu Louis-Jean avait réussi à obtenir les signatures d’Endrick, Roman Yaremchuk, Adam Karabec, Hans Hateboer et Noham Kamara, sous la forme de prêt. Des prêts payant pour les trois premiers.

Le travail du Directeur technique de l’OL est loué dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. « Je salue le travail de Matthieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement. Un mercato en Ligue 1 sans beaucoup d’argent, c’est très compliqué », a glissé le journaliste Antar Abdelwarit.

Nicolas Puydebois, ancien gardien de but des Gones, apprécie également le travail du Dirigeant lyonnais. « Matthieu Louis-Jean ne s’échappe pas, il assume ses responsabilités. On attend de la cellule qu’elle travaille réellement, et c’est le cas. Quand tu fais un vrai travail de recherche, avec une analyse approfondie sur des critères tactiques, techniques, sur la maturité, la mentalité, ça paye », a-t-il souligné.

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Un nouveau mercato, toujours sans grands moyens, attend la cellule recrutement cet été. Avec des incertitudes dues au passage de Lyon par le 3e tour préliminaire et les barrages avant de rejoindre la Ligue des champions ou encore la Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet 2026).