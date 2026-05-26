OL : Mercato, calendrier de Lyon, casse-tête pour Louis-Jean

L’OL travaille certes déjà sur son mercato d’été, mais l’incertitude autour de sa participation à la Ligue des champions complique la tâche de Matthieu Louis- Jean.

Préliminaires de la C1 : Les potentiels adversaires de l’OL sont connus

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L’OL n’a pas réussi à se qualifier directement pour la Ligue des champions. Il a fini à la 4e place de Ligue 1 et passer par le 3e tour des préliminaires, puis les barrages, pour espérer rejoindre la phase de Ligue de la C1. Le club rhodanien jouera donc quatre matchs, dès le 4 ou 5 août 2026.

Et ses potentiels adversaires sont désormais connus. Il s’agit du Sparta Prague (Tchéquie), de l’Union Saint-Gilloise (Belgique), du NEC Nijmegen (Pays-Bas) ou du vainqueur du deuxième tour entre le Sturm Graz (Autriche) et Gornik Zabrze (Pologne) ou de Heart of Midlothian (Ecosse), suivant le tirage.

Louis-Jean rassure pour le calendrier de Lyon

L’Olympique Lyonnais connaîtra son adversaire, lors du tirage au sort du troisième tour, prévu le 20 juillet 2026. À deux mois de cette date, Matthieu Louis-Jean a rassuré sur le calendrier de l’quipe de Paulo Fonseca.

« Nous avons anticipé et commencé à travailler sur le sujet des tours préliminaires. Ce sera délicat, car nous aurons des matchs de haut niveau qui vont vite arriver. Mais on sera prêt pour cette échéance. On sait à peu près où on veut aller », a-t-il rassuré à l’issue de cette saison.

Un mercato délicat pour l’Olympique Lyonnais

En réalité, le directeur technique des Gones et la cellule recrutement font face à un véritable casse-tête. Ils auront du mal à convaincre des joueurs de haut niveau de rejoindre le projet lyonnais. Premièrement, parce que le club n’a pas les moyens financiers pour recruter à coup de millions.

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Deuxièmement, parce qu’il ne peut mettre la Ligue des champions dans la balance, pour l’instant, lors des négociations. Or la qualification pour cette compétition peut être déterminante pour attirer de top joueurs, même à moindre coût.

Troisièmement, la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet, va également perturber le mercato estival, notament pour les clubs comme Lyon, qui démarreront la saison plus tôt. « C’est la pire des places pour lui (Matthieu Louis-Jean). Là, il vend un projet, mais avec quelle coupe d’Europe ? », s’est inquiété Enzo Reale, dans Tant qu’il y aura des Gones.

Selon l’ancien joueur de l’OL, le club rhodanien n’aura pas les coudées franches pour faire son marché à partir du 15 juin, date de l’ouverture officielle du mercato d’été 2026.

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« Pour aller vite, il faut faire une proposition difficile à refuser. Sauf que les Rhodaniens n’ont pas les moyens de le faire. Puis il y a la Coupe du monde et ils ne sont pas certains d’aller en Ligue des champions. Beaucoup d’incertitudes qui compliquent les choses », a argumenté le directeur sportif du Goal FC.