Mercato : Toulouse FC veut frapper un joli coup en Ukraine

Le Toulouse FC continue d’activer plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu avant le mercato estival. Selon des informations venues d’Ukraine, le TFC suit avec attention Andrusw Araujo, jeune milieu défensif international vénézuélien qui évolue actuellement au Kryvbas.

Mercato TFC : Toulouse séduit par le profil d’Andrusw Araujo

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Le nom d’Andrusw Araujo commence à circuler avec insistance autour de Toulouse FC. Âgé de 22 ans, le milieu défensif vénézuélien aurait tapé dans l’œil de la cellule de recrutement toulousaine après une saison convaincante en première division ukrainienne. Selon le média ukrainien TaToTake, le TFC aurait déjà manifesté un intérêt préliminaire pour le joueur de Kryvbas.

Araujo a disputé 26 matchs de championnat et délivré trois passes décisives cette saison. Un profil surtout reconnu pour son impact défensif, son activité dans les duels et sa capacité à couvrir beaucoup de terrain.

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Fin 2025, l’Observatoire du Football CIES l’avait d’ailleurs classé numéro un mondial des milieux défensifs U23 évoluant hors des cinq grands championnats européens dans la catégorie de la défense au sol. Une reconnaissance importante pour un joueur arrivé en Europe seulement l’été dernier en provenance du Rayo Zuliano contre 250 000 euros.

Un profil qui correspond parfaitement au projet du TFC

Du côté de Toulouse, cette piste rappelle forcément le dossier Cristian Casseres. Attendu sur le départ cet été, l’international vénézuélien pourrait laisser un vide important dans l’entrejeu des Violets. Araujo présente justement plusieurs caractéristiques recherchées par le TFC. Sa polyvalence plaît également au Téfécé.

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Le sélectionneur du Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, estime même qu’il peut évoluer en défense centrale grâce à sa qualité technique dans les petits espaces. Sous contrat jusqu’en 2030 avec Kryvbas, Andrusw Araujo est aujourd’hui valorisé à un million d’euros par Transfermarkt. Plusieurs sources ukrainiennes évoquent toutefois une clause libératoire fixée autour de 3 millions d’euros.