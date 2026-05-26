Mercato RC Lens : Un roc à 4 M€ ciblé pour remplacer Sarr

Le RC Lens avance déjà ses pions pour renforcer sa défense durant le mercato estival. Le club artésien suit avec attention Serge-Philippe Raux-Yao, solide défenseur central du Rapid Vienne, alors que l’avenir de Malang Sarr semble de plus en plus incertain.

Mercato RC Lens : Serge-Philippe Raux-Yao ciblé par les Sang et Or

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À Lens, les dirigeants préfèrent anticiper. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs sang et or, Malang Sarr pourrait quitter l’Artois cet été. Le défenseur de 27 ans a récemment semé le doute avec un message publié sur ses réseaux sociaux, perçu par de nombreux supporters comme un possible adieu.

Plusieurs clubs suivent déjà sa situation, en France comme à l’étranger, tandis qu’un accord avec Al-Diraiyah est évoqué. Face à cette menace, Jean-Louis Leca et la cellule de recrutement travaillent activement pour trouver un profil capable de s’intégrer rapidement dans la défense lensoise.

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Selon Sky Sports et Transferfeed, le RC Lens s’intéresse de près à Serge-Philippe Raux-Yao, actuellement sous contrat avec le Rapid Vienne jusqu’en juin 2028. Du haut de ses 1,97 m, le Franco-Ivoirien de 26 ans impressionne par sa puissance dans les duels et sa régularité. Cette saison, il a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues, confirmant sa progression depuis son arrivée en Bundesliga autrichienne.

Un profil déjà suivi par Lens depuis plusieurs mois

Le nom de Serge-Philippe Raux-Yao n’est pas nouveau dans les bureaux lensois. Déjà observé lorsqu’il évoluait à Rodez AF en Ligue 2, le défenseur formé à l’AJ Auxerre avait finalement rejoint l’Autriche pour poursuivre sa progression. Ses performances avec le Rapid Vienne ont depuis attiré plusieurs recruteurs européens.

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Estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur représente une piste accessible pour le RC Lens, qui continue de scruter attentivement les opportunités du marché autrichien après les arrivées réussies de Samson Baidoo et Mamadou Sangaré.