ASSE – Nice (0-0) : Stéphanois et Niçois se neutralisent

L’ASSE et l’OGC Nice se sont séparés dos à dos, lors du match aller des barrages. Le vainqueur du match retour, vendredi prochain, sera en Ligue 1.

Barrage aller : L’ASSE et l’OGC Nice se séparent dos à dos

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Ni l’ASSE ni l’OGC Nice n’a pas une avance, ce mardi, lors du premier match de la double confrontation en barrages. Les deux équipes se sont séparés sur un nul blanc, à l’issue d’un match pauvre en occasions nettes de but. Augstine Boakye a manqué l’occasion la plus franche à l’heure de jeu. Il a repris de volée un ballon mal renvoyé par la défense niçoise, mais il a manqué le cadre de peu.

Bénéficiant du soutien de ses milliers de supporters, dans un stade Geoffroy-Guichard plein à craquer, l’équipe de Philippe Montanier n’a pas réussi à emballer le match. Elle est restée plutôt prudente, comme si elle avait choisi d’éviter une défaite.

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Dans le camp niçois, la blessure de Hicham Boudaoui en début de match (10e minute) a sans doute perturbé les plans de Claude Puel. Surtout que le Gym était privé d’Elye Wahi, son meilleur buteur en 2026.

Ce match nul ne fait l’affaire d’aucune des deux équipes. L’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice attendront donc le match décisif du vendredi 29 mai, au stade l’Allianz Riviera, pour connaître leur sort.

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