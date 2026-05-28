Mercato Toulouse FC : Les Violets bouclent un gros coup à 0€

Le Toulouse FC pourrait bien avoir réalisé l’un des premiers gros coups de ce mercato estival. Libre après la fin de son aventure à Dijon, Ismaïl Diallo s’est engagé pour quatre saisons avec les Violets, séduit après saison solide en National sous les couleurs du DFCO.

Mercato Toulouse FC : Ismaïl Diallo pose ses valises

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Le latéral franco-sénégalais de 22 ans s’est imposé comme l’un des éléments clés de Dijon cette saison. Champion de National avec le club bourguignon, il a confirmé tout son potentiel grâce à sa polyvalence et son impact dans les deux couloirs. Auteur de 24 matchs cette saison, Ismaïl Diallo a également affiché des statistiques intéressantes avec 3 buts et 4 passes décisives.

Ses performances ont rapidement attiré les regards de plusieurs autres clubs français comme le Havre, le FC Lorient, Stade Brestois. Selon Foot Mercato, le nouveau joueur du TFC est considéré comme un élément « infatigable dans ses courses », capable de multiplier les projections offensives sans négliger les tâches défensives.

Un pari gagné pour le Téfécé

La progression du joueur se reflète également dans sa valorisation. Selon la dernière mise à jour de Transfermarkt, Diallo est désormais le joueur le plus cher du National avec une cote estimée à 900 000 euros. « À l’aise dans les deux couloirs, le latéral de 22 ans a éclaboussé de sa classe le National », souligne le site spécialisé.

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Passé par le CFFP, l’ES Nanterre, le Paris 13 Atletico puis Dijon, Ismaïl Diallo a gravi les échelons loin des circuits classiques de formation. Avec cette arrivée libre, le Toulouse FC mise désormais sur un profil à fort potentiel pour renforcer ses couloirs défensifs.