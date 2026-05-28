Galatasaray : Une dictature imposé en 4 ans sur la Super Lig

En 2021-2022, Galatasaray termine la saison à la 13ème place, le pire classement de son histoire. Pour couronner le tout, en six derbys, c’est seulement 1 point pris sur 18 possibles. Mais alors, comment les Lions ont fait pour littéralement passer de jouer le maintien à enchaîner quatre titres de champions de suite ?

Une reconstruction rapide

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Le mercato d’été de la saison 2022-2023 a rapidement montré les ambitions du club : Haris Seferovic, Bafétimbi Gomis de retour, l’arrivée de Lucas Torreira, de Sergio Oliveira ou encore du transfert le plus important de cette année-là, Mauro Icardi. Galatasaray place surtout sur son banc un ancien de la maison : Okan Buruk. La légende, vainqueur du championnat avec Basaksehir en 2020-2021, vient chez les rouges et jaunes avec un but en tête : finir champion et imposer son jeu.

Cette saison-là, Galatasaray fait un vrai carnage contre tous ses adversaires : 83 buts marqués, meilleure attaque du championnat, 27 buts encaissés, meilleure défense du championnat. En bref, le club a réalisé une saison qui dépasse les espérances des fans, avec des victoires en derby marquantes comme les deux victoires 3-0 contre Fenerbahçe, que ce soit au Şükrü Saracoğlu ou au NEF Stadium. Cimbom finit champion avec un total de 88 points pour 28 victoires, 4 nuls et 4 défaites, champion à deux journées de la fin. On peut le dire, la saison 2021-2022 est déjà oubliée.

Une manière d’imposer son football

Dès le début de la saison 2023-2024, on sent qu’on va repartir sur les mêmes bases, et le mercato le montre bien : Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, ou encore Davinson Sanchez. Le club s’étant renforcé défensivement et offensivement, on a le droit à une saison de renom, peut-être la plus grande saison de l’histoire de la Super Lig. En Champions League, le club arrive à battre Manchester United 3-2 à Old Trafford, fait jeu égal avec le Bayern Munich, futur demi-finaliste, et montre un visage différent, celui d’un conquérant.

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En termes de stats en championnat, le club casse tout avec 92 buts inscrits et avec seulement 26 buts encaissés. Mais le plus important, c’est le bilan de la saison, 33 victoires, 3 nuls, 2 défaites et le record de points sur une saison : 102. C’est là où toute l’Europe a compris, Galatasaray ne s’impose plus, il prend son dû et ne le laisse plus. Mais personne ne sait encore ce qu’il va arriver l’année d’après.

La prise de pouvoir par la force

Après deux titres de champions de suite, tout le monde s’attend à revoir le même scénario. Et c’est à peu près ça qu’il se passe, un excellent mercato, avec les arrivées de Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Rolland Sallai mais surtout, Victor Osimhen. L’arrivée de l’attaquant nigérian veut signifier seulement une seule chose, Galatasaray veut tout, et surtout, ils veulent l’Europe. Sur le terrain, la saison ressemble aux précédentes.

Un premier match honteux, la finale de la Super Kupa. Gala perd sur le score de 5-0 face à Besiktas. Ce qui a créé des craintes, mais pour pas grand-chose. Une domination imbattable, une animation offensive de génie avec 91 buts, en en ayant concédé seulement 31 soit une différence de 60 buts. Le club finit avec un total de 95 points pour un bilan de 30 victoires, 5 matchs nuls et 1 seule défaite. Cette saison-là, Cimbom réalise le doublé Coupe-Championnat en battant Trabzonspor en finale de la Turkiye Kupasi. Le club obtient officiellement la 5ème étoile sur le blason, pour la première fois dans l’histoire du championnat.

Domination totale sur toute un pays

Et cette saison, Galatasaray a fait fort encore une fois sur les transferts, avec les arrivées de Leroy Sané, ou encore de Ilkay Gündoğan ou Uğurcan Çakır. Un huitième de finale en Champions League, en ayant vaincu des adversaires tels que Liverpool, la Juventus ou encore l’Ajax Amsterdam. En championnat, Cimlbom ne laisse pas la première place lui échapper.

Ils continuent à montrer leur impact et leur maîtrise du championnat. Le seul point noir de cette saison est peut-être la finale de la Super Kupa, où le club s’incline contre Fenerbahçe 2-0. Mais ça ne les empêchera pas de tout casser ensuite en championnat, et de battre leur rivaux 3-0 dans le match le plus important du championnat.

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Super Lig : Urgent ! Galatasaray est champion !

Galatasaray finira champion avec un total de 77 points pour 24 victoires, 5 nuls et 5 défaites, en inscrivant 77 buts et en en concédant seulement 30. En 4 années, Galatasaray est passé de jouer le maintien à dominer le football turc de haut en bas, en montrant que les grands clubs ne tombent jamais, ils se reconstruisent et reprennent le contrôle.