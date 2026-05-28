Mercato : Le Fenerbahçe à la recherche du coach parfait

18 coachs en plus de 10 ans, des échecs qui se succèdent, et toujours pas de réussite sur le plan national. Comment un club qui a dominé les années 2000 est désormais autant en difficulté, ne serait-ce que pour gagner une Coupe de Turquie ?

2 trophée en 13 ans, pas assez pour restez

La suite après cette publicité

Sur les 13 dernières années, seulement deux entraîneurs ont réussi à ramener un trophée au club. Le ratio est catastrophique : 1 trophée tous les 6 ans et demi, et un taux de réussite à 11,1 % au total sur 18 coachs. C’est là où on va se demander si le problème est vraiment au niveau des coachs, ou si l’exigence du club et des fans est trop élevée pour ces entraîneurs.

Les deux seuls entraîneurs à avoir soulevé un trophée sont respectivement Jorge Jesus avec la Coupe de Turquie en 2022 et Domenico Tedesco avec la Super Kupa en 2026. Mais la plupart du temps, le club ne gagne rien. Pour retrouver une finale jouée par le Fener avant 2022, il faut remonter à 2018 et cette finale de Coupe de Turquie perdue 3-2 contre l’Akhisarspor de Okan Buruk, aujourd’hui à la tête de Galatasaray.

À voir

Galatasaray : Une dictature imposé en 4 ans sur la Super Lig

Malgré la présence d’un homme qui connaît parfaitement le club et son style de jeu, en la personne d’Aykut Kocaman, Fenerbahçe devra attendre quatre années de plus pour rejouer une finale et l’emporter. Pire encore, Akhisarspor descend en D2 la saison suivante et est aujourd’hui en 5ème division, en régional.

Un problème plus orienté vers l’impatience ?

Si l’on analyse bien la situation, le problème à Fenerbahçe ne vient pas forcément des entraîneurs, mais plus de l’impatience et du contexte de pression qui réside autour du club. Et ce ne sont pas les saisons avec de grands joueurs ou une grande équipe qui ont eu raison du club, c’est ses propres fans.

Quand on voit comment ils réclament le départ d’un coach qui n’a perdu que 2 matchs ou qu’un homme ayant réalisé la plus grande saison de l’histoire est renvoyé, on se demande ce qu’il se passe. Pour en parler plus en détail, l’homme renvoyé après une saison historique n’est autre qu’un ancien joueur du club, en la personne d’Ismail Kartal.

En réalisant une saison avec seulement une seule défaite, engrangeant 99 points, et avec un jeu très axé sur le collectif et l’offensif, c’est normalement le début de quelque chose, la manière de créer quelque chose de grand. Mais non, au Fener, si tu n’es pas champion dès ta première année, eh bien tu n’en feras pas de deuxième.

Une stabilité a retrouver ?

Depuis Aykut Kocaman entre 2010 et 2013, le club n’a plus jamais laissé un entraîneur enchaîner trois saisons, et cela depuis 13 années justement. Il faut espérer pour le club que la direction qui sera élue le 7 juin sera prête à utiliser tous les meilleurs moyens pour offrir le titre au Fener, surtout en réfléchissant à mettre en place un système avec un coach.

À voir

Mercato Toulouse FC : Les Violets bouclent un gros coup à 0€

Parfois, c’est nécessaire pour se rendre compte de leurs propres erreurs, mais surtout en réfléchissant correctement et en prenant les décisions pour le bien de l’institution que représente le Fenerbahçe.

Lire la suite sur le Fenerbahçe

Mercato Fenerbahçe : Le rêve du duo Maldini – Farioli ?

Mercato Fenerbahçe : Ça chauffe pour le retour d’un ancien !

Aujourd’hui, le club est encore en crise, attendant un nouveau coach, un nouveau président, une nouvelle direction, mais surtout une vraie base pour retrouver sa gloire et le succès d’antan.

À voir

Mercato AS Monaco : Genesio doublé, Filipe Luis débarque !