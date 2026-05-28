Nice-ASSE : Grosse incertitude sur un défenseur des Verts

À la veille du match retour de l’ASSE contre l’OGC Nice, un doute plane encore sur Ben Old. Il souffre des adducteurs. Il doit pourtant rejoindre sa sélection pour la Coupe du monde.

Mercato : Ben Old très incertain pour le barrage retour

La suite après cette publicité

Présent dans le groupe de l’ASSE face à l’OGC Nice, mardi, Ben Old n’était finalement pas sur la feuille de match du barrage aller. La veille du match disputé à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier l’avait annoncé incertain, avant de le prendre dans un groupe élargi de 22 joueurs.

Deux jours plus tard, les nouvelles ne semblent pas rassurantes pour le polyvalent arrière gauche. Sa participation au match décisif pour la montée des Verts en Ligue 1 est très incertaine.

À voir

Mercato Toulouse FC : Les Violets bouclent un gros coup à 0€

Traînant une gêne aux ischio-jambiers depuis le match de play-off 2 contre Rodez AF (15 mai), l’international Néo-zélandais (22 sélections) est ménagé par l’entraîneur de l’équipe stéphanoise. Le staff techinique et médicale reste très prudent sur sa situation.

Ben Old est certes resté à Saint-Etienne avec l’accord de sa sélection, mais il pourrait être ménagé encore, vendredi, afin d’éviter d’aggraver sa blessure. Ce qui compromettrait sérieusement sa participation à la Coupe du monde 2026, dont le début est fixé au 11 juin.

Appiah ou Annan à la place du Néo-zélandais

Dans quelques heures, l’on en saura un peu plus sur l’état de santé du numéro 11 des Verts, lors de la conférence de presse d’avant-match de Philippe Montanier. Si Ben Old est finalement écarté du groupe, l’ASSE dispose de Dennis Appiah pour dépanner dans le couloir gauche de la défense. C’est justement lui qui était aligné lors du barrage aller.

Lire aussi sur l’ASSE :

‎Mercato ASSE : KSV signe un futur crack en plein barrage !

‎ASSE : Saint-Étienne va porter un coup fatal à l’OGC Nice

À voir

Mercato AS Monaco : Genesio doublé, Filipe Luis débarque !

Le coach de l’ASSE peut également solliciter Ebenezer Annan, arrière droit de prédilection. Cependant, ce dernier a peu joué depuis le départ d’Eirik Horneland en janvier 2026 et il ne donne pas plus d’assurance.