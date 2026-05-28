Mercato AS Monaco : Genesio doublé, Filipe Luis débarque !

L’AS Monaco tient déjà le successeur de Sébastien Pocognoli. Alors que Bruno Genesio semblait encore tenir la corde ces dernières heures, le club princier a finalement surpris tout le monde en trouvant un accord avec Filipe Luis.

Mercato AS Monaco : Filipe Luis arrive jusqu’en 2028

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L’AS Monaco a choisi son nouvel homme fort. D’après les informations dévoilées par Fabrizio Romano puis confirmées par L’Equipe, Filipe Luis va prochainement s’engager avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2028. Libre depuis son départ de Flamengo en mars dernier, le technicien brésilien de 40 ans était pourtant annoncé avec insistance du côté du Bayer Leverkusen. Mais Thiago Scuro a finalement réussi à convaincre l’ancien international brésilien de rejoindre le projet monégasque.

Un pari ambitieux pour tourner la page Pocognoli

Sur le banc de Flamengo, Filipe Luis s’est rapidement construit une solide réputation. En seulement 101 matchs dirigés, le Brésilien affiche 64 victoires pour 15 défaites et plusieurs trophées remportés, dont la Copa Libertadores, la Coupe du Brésil et la Supercoupe du Brésil.

Son départ de Flamengo en mars dernier avait surpris au Brésil, quelques semaines seulement après sa prolongation jusqu’en 2027. À Monaco, les dirigeants souhaitent désormais ouvrir un nouveau cycle après la fin de saison compliquée de Sébastien Pocognoli. Arrivé en octobre dernier pour remplacer Adi Hütter, le technicien belge n’a jamais réussi à installer une réelle continuité dans les résultats.

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Septième de Ligue 1 et seulement qualifiée pour la Ligue Conférence, l’ASM mise désormais sur Filipe Luis pour relancer rapidement sa dynamique et retrouver la Ligue des champions dès la saison prochaine.