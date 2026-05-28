Mercato RC Lens : OM, Bayern, bataille folle pour une pépite

Le mercato s’annonce particulièrement agité autour du RC Lens. Déjà convoité par le PSG et l’OM ces dernières semaines, Ismaëlo Ganiou voit désormais un nouveau prétendant de poids entrer dans la course. Le Bayern Munich aurait décidé de passer à l’action pour le jeune défenseur lensois.

Mercato RC Lens : Le Bayern Munich fonce sur Ismaëlo Ganiou

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Auteur d’une saison très convaincante sous les couleurs sang et or, Ismaëlo Ganiou continue de prendre une nouvelle dimension sur le marché des transferts. De retour d’un prêt à Annecy l’été dernier, le défenseur de 21 ans a rapidement su saisir sa chance après la blessure de Jonathan Gradit.

Aligné par Pierre Sage, le jeune Lensois s’est imposé grâce à ses prestations solides et sa polyvalence. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, il a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison pour trois buts inscrits. Une progression remarquée qui attire désormais plusieurs grands clubs européens.

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Selon plusieurs médias allemands, le Bayern Munich suit de très près le profil d’Ismaëlo Ganiou afin de renforcer son secteur défensif cet été. Le club bavarois préparerait notamment le possible départ de Kim Min-jae, annoncé dans le viseur de Fenerbahçe. Les dirigeants munichois auraient même déjà pris contact avec l’entourage du joueur lensois.

Lens sous pression

Le Bayern Munich vient ainsi s’ajouter à une liste déjà bien fournie de prétendants. Selon Fichajes, le PSG surveille également de très près le défenseur lensois. Luis Enrique apprécierait particulièrement son profil et le club parisien aurait déjà noué des premiers contacts avec le RC Lens. Une offre proche des 40 millions d’euros est même évoquée.

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L’Olympique de Marseille garderait aussi un œil attentif sur la situation du jeune défenseur. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ismaëlo Ganiou reste toutefois considéré comme un élément important du projet lensois. Malgré la pression grandissante des prétendants, la tendance actuelle serait encore à une poursuite de son aventure dans le Nord.