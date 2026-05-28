RC Strasbourg : Marc Keller annonce un mercato mouvementé

Malgré une saison qui laisse des regrets, Marc Keller, président du RC Strasbourg, reste positif et annonce déjà des ventes pour le prochain mercato du Racing.

RC Strasbourg : Une fin de saison qui frustre

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Le RC Strasbourg a terminé sa saison avec beaucoup de frustration. Longtemps dans la course à l’Europe, les Alsaciens ont finalement terminé à une décevante 8e place, juste en dehors des places européennes.

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L’élimination en demi-finale de Ligue Conférence face au Rayo Vallecano a laissé beaucoup d’amertume. Quelques jours plus tôt, Strasbourg avait également vu son parcours en Coupe de France s’arrêter face à Nice aux portes de la finale.

Malgré cette fin de saison compliquée, Marc Keller refuse de parler d’échec. Le président strasbourgeois estime même que le club continue sa progression. Dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, le dirigeant a rappelé que Strasbourg avançait encore dans son projet avec l’objectif de s’installer durablement parmi les équipes qui jouent l’Europe chaque saison.

Un mercato qui s’annonce agité

Mais derrière ce discours ambitieux, Marc Keller a aussi annoncé la couleur concernant le prochain mercato. Le président du Racing a confirmé que des ventes seraient nécessaires cet été.

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Selon ses déclarations, les investissements importants réalisés ces dernières années obligent désormais Strasbourg à équilibrer davantage ses comptes face aux règles de la DNCG et du fair-play financier de l’UEFA.

Le club alsacien pourrait donc écouter les offres pour plusieurs joueurs comme c’est déjà le cas pour certains. Cette déclaration laisse forcément planer des doutes autour de plusieurs cadres du groupe. Le Racing veut continuer à grandir, mais sans perdre le contrôle financièrement. Le RC Strasbourg semble désormais entrer dans une logique proche de clubs comme Lille ou Monaco : développer, performer puis vendre intelligemment.

Le prochain mercato sera donc capital. Car après une saison pleine d’émotions mais sans récompense, Strasbourg devra réussir à rester compétitif malgré d’éventuels départs importants.

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Et c’est probablement là que se jouera la prochaine étape du projet alsacien.