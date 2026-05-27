PSG-Arsenal : Une bonne nouvelle tombe pour Mikel Arteta !

C’est ce samedi que le choc PSG-Arsenal en finale de Ligue des champions aura lieu. Et trois jours avant ce duel, Mikel Arteta a reçu une bonne nouvelle de l’infirmerie.

Arsenal : Mikel Arteta récupère Noni Madueke contre le PSG

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Mikel Arteta peut pousser un ouf de soulagement. L’entraîneur d’Arsenal craignait de se présente ce samedi à Budapest avec un effectif décimé par des blessures. L’inquiétude planait surtout au sein de son attaque. Mais l’entraîneur espagnol récupère un renfort offensif au bon moment.

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Selon les dernières informations de The Athletic, Noni Madueke est opérationnel. L’ailier anglais de 24 ans avait semé le doute lors du dernier succès contre Crystal Palace (2-1). Il avait inscrit le second but des Gunners avant de quitter la pelouse en se tenant la cuisse gauche. Cette image a immédiatement suscité une vive inquiétude chez les supporters londoniens.

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Sauf que son remplacement n’était qu’une mesure de précaution liée à des crampes sans gravité, indique la source. Noni Madueke devrait donc faire partie du groupe qui affrontera le PSG en finale de C1. Il a été auteur de 8 buts en 39 apparitions cette saison, dont trois réalisations en 9 rencontres de C1. Il reste une solution tactique fiable pour Mikel Arteta.