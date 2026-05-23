Finale C1 : Mikel Arteta glace totalement les ardeurs du PSG

Champion en titre, le PSG vise carrément le back to back en Ligue des Champions. Mais à quelques jours de la finale cette compétition, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a tenu à glacer les envies des Parisiens.

Mikel Arteta veut « faire le défilé avec deux trophées »

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Après avoir remporté la Premier League, Mikel Arteta vise désormais la Ligue des Champions. En conférence de presse à l’approche du choc face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe aux grandes oreilles, le manager d’Arsenal a clairement affiché un état d’esprit conquérant pour son équipe. Alors que les Gunners sont toujours dans l’attente de leur première étoile, le technicien espagnol a affirmé sa volonté d’écrire une nouvelle page à Arsenal.

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« Nous aurons un petit moment pour soulever le trophée (de Premier League, NDLR) […] puis nous aurons six jours pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club », a déclaré Mikel Arteta ce vendredi, à quelques jours du choc contre les hommes de son homologue Luis Enrique. L’ancien joueur du Paris SG est apparu totalement survolté face aux médias à l’approche de cette affiche tant attendue entre le club anglais et la bande à Ousmane Dembélé.

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« Nous devons maintenant montrer que nous avons l’ambition, la qualité et la constance nécessaires pour y parvenir. Ce sera la prochaine étape », a ajouté l’ancien adjoint de Pep Guardiola, avant d’afficher clairement son souhait de défiler avec deux trophées dans les rues de Londres. « Nous voulons faire le défilé avec deux trophées », a lancé Arteta. Le PSG est donc prévenu !