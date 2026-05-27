ASSE-Nice : Pourquoi les Verts et le Gym étaient crispés ?

L’ASSE et l’OGC Nice ont livré, mardi, le match le plus pauvre en occasion de but. Mais il y a bien une explication à cet insipide match de barrages.

L’ASSE et l’OGC Nice livrent le match le plus pauvre de la saison

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Le match aller des barrages pour la montée de l’ASSE et le maintien de l’OGC Nice en Ligue 1 s’est soldé par un nul vierge (0-0). Les deux équipes n’ont cadré aucun tir lors de cette confrontation. De tous les matchs disputés cette saison dans les championnats professionnels en France, cette rencontre est la plus pauvre avec un total d’expected goals bas (0,42 $xG$).

Les deux équipes ont pourtant bénéficié de 14 minutes de temps additionnel sur l’ensemble des deux périodes. De plus, l’équipe stéphanoise a été poussée par ses milliers de supporters dans un stade Geoffroy-Guichard entièrement acquis à sa cause. Même le soutien des 39 722 spectateurs n’a pas été suffisant pour booster les Verts.

Barrage aller : L’enjeu et la pression ont pris le pas sur le jeu !

Il est évident que l’enjeu de ce barrage aller a tué le jeu. Les joueurs des deux équipes étaient crispés. Ils étaient tétanisés à l’idée de perdre cette première manche et ne pas pouvoir refaire leur retard lors du match retour. Les Verts et les Aiglons étaient naturellement sous pression, une pression qu’ils n’ont pas réussi à évacuer ou à dominer durant tout le match.

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Dans leurs réactions, Philippe Montanier, Claude Puel et leurs joueurs ont reconnu que la pression suscitée par l’enjeu et la peur du résultat ont impacté le match. Ce n’était pourtant pas le match décisif pour la montée ou le maintien en Ligue 1 !

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne évoque par ailleurs un « match fermé » et déclare : « Je ne sais pas si c’est l’enjeu, mais les deux équipes se sont effectivement neutralisées ».

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Les deux barragistes n’ont plus le choix, ils vont devoir se lâcher lors du match retour décisif, à huis clos au stade de l’Allianz Riviera, vendredi (20h45).