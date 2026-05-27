Mercato Stade Rennais : Un milieu file vers la Premier League

Le Stade Rennais veut céder son milieu de terrain Jordan James. Des clubs de Premier League sont chauds pour le recruter.

Mercato Stade Rennais : Jordan James enflamme la Premier League

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Jordan James ne devrait plus porter le maillot du Stade Rennais. Or, le milieu gallois sort d’une saison qui fait beaucoup parler en Angleterre. Envoyé en prêt à Leicester, il a résisté au naufrage collectif des Foxes. Le jeune crack a brillé. 11 buts, quatre passes décisives et une influence grandissante dans le jeu. À 21 ans, son profil attire désormais du lourd.

Selon les informations de Ouest-France, Rennes ne compte pas le réintégrer pour la saison prochaine malgré un contrat qui court jusqu’en 2028. En coulisses, le club breton prépare déjà sa vente. L’objectif est de toucher un joli chèque. Recruté pour environ 5 millions d’euros en provenance de Birmingham en 2024, Jordan James pourrait aujourd’hui rapporter quatre fois plus.

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Crystal Palace et Everton sont déjà sur le coup. D’après Transferfeed, les deux formations anglaises suivent de près le dossier. Les Eagles recherchent des joueurs jeunes, agressifs et en pleine forme. Everton, de son côté, veut reconstruire son entrejeu sans dépenser des sommes folles. Le Gallois est donc leur cible prioritaire.

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À Rennes, le prix est fixé. Le SRFC réclamerait au minimum 20 millions d’euros pour libérer son international gallois. Tout indique désormais que l’avenir de Jordan James s’écrira en Premier League. Et plus les semaines passent, plus la bataille s’annonce intense entre les clubs intéressés. Rennes, lui, se frotte les mains. Le club breton pourrait boucler un très gros coup financier cet été.