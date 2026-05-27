Ligue 1 : Des stades pleins et une affluence record cette saison

La Ligue 1 a connu une légère hausse du taux d’affluence cette saison avec près de 40 % des matchs joués à guichets fermés, malgré une baisse des revenues.

Une Ligue 1 qui attire toujours autant

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La Ligue 1 continue de remplir ses stades. Même avec un contexte économique compliqué autour des droits TV, le championnat français a enregistré une légère hausse d’affluence cette saison.

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Selon les chiffres publiés par la LFP, la moyenne atteint 27 588 spectateurs par match avec un taux de remplissage record de 87,4 %. Au total, 118 rencontres se sont jouées à guichets fermés, soit près de 40 % des matchs de Ligue 1.

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Plusieurs clubs ont grandement participé à cette dynamique. Marseille, le PSG ou encore Lens restent les clubs remplissant le plus leur stade. Mais d’autres clubs ont également eu une grosse affluence.

Le RC Strasbourg a la plus grosse progression avec une hausse importante grâce au retour de la Meinau après les travaux. Brest a également confirmé le soutien de ses supporters autour de l’équipe après ses dernières saisons très réussies.

Des clubs qui poussent derrière cette progression

Cette hausse touche à un point autour du football français. Les stades restent pleins malgré les revenues en baisse de plusieurs clubs et de la LFP.

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Huit clubs ont terminé la saison avec plus de 90 % de taux de remplissage. Strasbourg, Brest, Rennes, Lens, le PSG, Lorient, Marseille et Auxerre font partie des plus forts dans ce domaine.

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Le pic de la saison a été atteint lors du match entre l’OM et Brest avec plus de 66 000 spectateurs au Vélodrome.

Cette progression montre que l’attachement des supporters à leur club reste extrêmement fort. Même dans une période tendue pour le football français, les stades continuent de vivre. Des clubs comme Strasbourg, Brest, ou encore Lorient prouvent aussi qu’il n’est pas nécessaire d’être un « géant » pour créer un vrai engouement.

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La Ligue 1 garde donc une vraie force : ses supporters. Et cette saison l’a encore confirmé.