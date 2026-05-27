Ça brûle à l’OM : 6 M€, Lorenzi tient sa première recrue !

Grégory Lorenzi prépare son arrivée à l’OM au poste de directeur sportif. Il aurait même déjà identifié sa première recrue en défense centrale.

Mercato OM : Grégory Lorenzi tente de faire revenir Roggerio Nyakossi

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La nouvelle direction de l’Olympique de Marseille ne perd pas le temps. Elle a déjà mis la main sur le remplaçant de Medhi Benatia. Excepté un rebondissement de dernière minute, Grégory Lorenzi sera le nouveau directeur sportif de l’OM. Il a finalisé un accord avec les Phocéens.

Seul obstacle avant son officialisation ? Un imbroglio juridique avec l’OGC Nice retarde pour le moment sa prise de fonction à l’OM. Cela ne l’empêche pour autant de travailler sur le mercato marseillais. Grégory Lorenzi ne compte pas faire de la figuration à Marseille. Il a d’ores déjà identifié une première cible en défense centrale.

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Foot Mercato assure que l’OM, sous l’impulsion de Grégory Lorenzi, ambitionne de faire revenir Roggerio Nyakossi. Le défenseur suisse a été auteur de belles performances avec Louvain. Il comptabilise au total 24 rencontres pour 4 réalisations. Cette montée en puissance a ravivé l’intérêt de son ancien club.

Une forte concurrence se met en place

Le média en ligne rappelle que l’Olympique de Marseille dispose d’un atout considérable dans le dossier Roggerio Nyakossi. La direction phocéenne avait réussi à inclure une clause de rachat de 6 millions d’euros pour le joueur de 22 ans. Cela devrait sans doute faciliter son retour à l’OM. La concurrence s’intensifie cependant sur cette piste défensive.

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Le profil du capitaine des espoirs suisses attire les convoitises du RC Strasbourg, l’OL, Feyenoord et plusieurs clubs de Bundesliga comme Augsbourg et Stuttgart. Des formations anglaises telles qu’Everton et Ipswich sont aussi à ses trousses. Ce dossier sera disputé, même si Grégory Lorenzi et l’OM conservent une position de force.