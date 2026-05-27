Mercato RC Strasbourg : Quel avenir pour la pépite Moreira ?

Auteur d’une très belle saison avec Strasbourg, Diego Moreira devrait rejoindre Dortmund avec qui il aurait un accord contractuel malgré l’intérêt du Stade Rennais.

Mercato : Dortmund fonce sur Diego Moreira

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Diego Moreira devrait vraisemblablement dire au revoir au RC Strasbourg cet été. Après deux saisons passées en Alsace, l’ailier belge attire désormais plusieurs clubs européens grâce à ses très bonnes performances sous le maillot strasbourgeois.

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Le joueur de 21 ans s’est clairement imposé comme l’un des hommes forts de cette équipe cette saison. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Diego ne manque pas d’offres venant de plusieurs clubs européens.

Mais parmi tous les prétendants, c’est bien le Borussia Dortmund qui semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club allemand souhaiterait faire de l’international belge l’une de ses priorités offensives pour cet été. Un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre les deux camps.

Rejoindre Dortmund représenterait une énorme étape dans la carrière du natif de Liège. Le club allemand disputera la Ligue des champions la saison prochaine et possède surtout une très bonne réputation avec les jeunes joueurs en pleine ascension.

Rennes hors course

Du côté de Rennes, l’intérêt était également réel pour Diego Moreira. Le Stade Rennais appréciait énormément le profil du joueur strasbourgeois et suivait sa situation depuis plusieurs semaines.

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Mais cette piste semble désormais très compliquée. Strasbourg ne souhaiterait pas lâcher sa pépite à moins de 40 millions d’euros. Une somme jugée trop importante pour les dirigeants rennais qui ne seraient pas prêts à réaliser un tel investissement cet été.

Dans le même temps, Dortmund aurait accéléré sur le dossier avant même que Rennes ne passe réellement à l’action. Plusieurs informations autour du club allemand indiquent qu’un accord avec le joueur existerait déjà depuis plusieurs jours.

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Un départ vers Dortmund paraît aujourd’hui être l’option la plus logique pour Diego Moreira. Le club allemand offre exactement ce dont le joueur a besoin pour continuer sa progression au plus haut niveau. Dortmund a souvent permis à de jeunes joueurs offensifs de franchir un cap ces dernières années.

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Sauf énorme retournement de situation, rien ne semble désormais pouvoir empêcher Diego Moreira de quitter l’Alsace pour rejoindre l’Allemagne dans les prochaines semaines.

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