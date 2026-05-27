Mercato Paris FC : Genesio contacté pour l’après Kombouaré ?

Le Paris FC aurait pris des renseignements sur Bruno Genesio. Conserver Antoine Kombouaré reste le choix premier mais son avenir est encore flou.

Mercato : Un doute autour de l’avenir de Kombouaré au Paris FC

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Le Paris FC prépare déjà la saison prochaine. Alors que le club veut continuer sa progression en Ligue 1, une rumeur importante est sortie autour du poste d’entraîneur. Selon plusieurs médias, le Paris FC aurait pris contact avec l’entourage de Bruno Genesio.

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L’ancien entraîneur du LOSC est actuellement libre après son départ officiel de Lille cette semaine. Après deux saisons dans le Nord, conclues notamment par une qualification en Ligue des champions, le technicien français attire déjà plusieurs clubs de Ligue 1.

Du côté du Paris FC, cette prise d’informations ne signifie pas forcément un départ de suite d’Antoine Kombouaré. L’actuel entraîneur reste même la priorité du club pour la saison prochaine selon plusieurs sources proches du dossier.

Mais le coach parisien n’aurait toujours pas donné sa réponse définitive concernant son avenir.

Une piste qui a du sens

Dans le même temps, Bruno Genesio apparaît comme un profil très apprécié sur le marché français. Monaco et Marseille auraient également pris des renseignements ces derniers jours. Le Paris FC préfère donc anticiper une éventuelle décision négative de Kombouaré plutôt que de se retrouver sans solution au dernier moment.

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Le nom de Bruno Genesio revient ainsi de plus en plus autour du club parisien même si aucune discussion avancée n’aurait encore eu lieu. Cette piste paraît logique dans la réflexion du Paris FC.

Bruno Genesio possède de l’expérience, connaît parfaitement la Ligue 1 et sort d’un passage globalement réussi à Lille. Mais aujourd’hui, la tendance reste quand même à une continuité avec Kombouaré. Le club semble surtout préparer différentes options en interne.

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Reste désormais à savoir si cette simple prise de contact peut réellement se transformer en dossier concret dans les prochaines semaines.