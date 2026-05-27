Mercato : Le Stade Rennais déchire deux offres XXL  

Le Stade Rennais ferme la porte pour Estéban Lepaul. Malgré l’intérêt grandissant de plusieurs cadors européens, le club breton ne veut pas entendre parler d’un départ cet été.

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Le Stade Rennais est attaqué cet été. Sa gâchette offensive attire du monde. Auteur d’une saison 2025-2026 exceptionnelle en Ligue 1, Estéban Lepaul a mis tout le monde d’accord en quelques mois. Recruté l’été dernier à Angers SCO contre 13,5 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans a rapidement pris le contrôle de l’attaque rennaise.

Résultats : 21 pions en championnat et un titre de meilleur buteur de Ligue 1. Ses performances attirent plusieurs prétendants. Selon les informations de Foot Mercato, le Napoli et l’Atlético de Madrid ont déjà pris des renseignements concrets sur le profil du buteur français. Son efficacité devant le but, sa régularité et sa progression constante séduisent plusieurs formations européennes.

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Sa valeur aussi grimpe. Estimé récemment à 20 millions d’euros, Estéban Lepaul voit désormais sa cote approcher les 40 millions. Mais Rennes ne compte pas céder. Bien au contraire, les dirigeants bretons avancent avec sérénité dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Lepaul représente une pièce centrale du projet rennais, surtout après la qualification du SRFC pour une nouvelle campagne européenne.

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En interne, la position est ferme : aucune vente n’est envisagée durant ce mercato estival. Le Stade Rennais veut construire son futur secteur offensif autour de son numéro 9. Et jusqu’ici, le principal intéressé ne pousse pas non plus pour un départ.