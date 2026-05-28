‎Mercato ASSE : KSV signe un futur crack en plein barrage !

‎L’ASSE n’a pas attendu la fin de sa bataille sportive pour avancer ses pions en coulisses sur le mercato. En pleine période de barrage, les dirigeants stéphanois ont sécurisé la venue d’un jeune talent prometteur, preuve qu’à Saint-Étienne, le regard est déjà tourné vers les prochaines années.

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‎Alors que les regards sont braqués sur l’enjeu sportif immédiat avec le barrage pour la montée en Ligue 1 face à Nice, une autre opération s’est discrètement dessinée dans les bureaux stéphanois. Le RC Joinville a officialisé l’arrivée future de Rassel Amari, jeune ailier de la génération 2013, au sein du centre de formation de l’ASSE.

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‎Le joueur, passé par l’ES Vitry avant de poursuivre sa progression en région parisienne, ne rejoindra pourtant les Verts qu’à partir de juillet 2028. Une anticipation qui témoigne d’un changement profond dans la manière de bâtir un effectif : aujourd’hui, les clubs recrutent parfois avant même que les joueurs n’atteignent l’adolescence sportive.

‎Kilmer construit un projet qui dépasse le court terme

‎Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le message est clair : reconstruire durablement plutôt que multiplier les paris coûteux. Dans un football français où les finances imposent souvent des arbitrages sévères, miser sur la formation devient une nécessité autant qu’une ambition. ‎À Saint Étienne, cette signature n’a donc rien d’un simple pari exotique.

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Les recruteurs du club auraient été séduits par la qualité technique et la capacité de percussion du jeune ailier. En multipliant les profils identifiés très tôt, l’AS Saint-Etienne cherche à sécuriser un réservoir de talents capables d’alimenter l’équipe première demain, que le club évolue en Ligue 1 ou à l’étage inférieur.