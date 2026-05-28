‎OM : Le vestiaire a validé, grosse annonce pour le futur coach

‎L’OM avance ses pions avec méthode dans un dossier considéré comme prioritaire pour reconstruire un projet crédible. Alors que la nouvelle direction affine son plan d’action, Bruno Genesio se rapproche du banc marseillais avec un élément loin d’être anodin.

‎OM : Bruno Genesio, un dossier qui prend de l’épaisseur à Marseille

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‎À Marseille, les changements de cap ressemblent souvent à des virages pris à pleine vitesse. Depuis la réorganisation de l’état-major avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence et de Grégory Lorenzi annoncé à la direction sportive, le chantier du futur entraîneur figure tout en haut de la pile des urgences. ‎Et un nom revient désormais avec insistance : Bruno Genesio.

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Désormais libre après la fin officielle de son aventure au LOSC, le technicien français apparaît comme une option particulièrement sérieuse aux yeux des décideurs olympiens. D’après les informations de Foot Mercato, les échanges entre Marseille et l’ancien entraîneur de Lyon et Lille avancent favorablement, au point de nourrir un optimisme grandissant au sein du club.

‎L’intérêt de l’AS Monaco n’a pas été ignoré, mais le club phocéen conserverait une longueur d’avance dans ce dossier. En interne, l’idée d’une issue rapide commence même à prendre de la consistance, signe que le travail de conviction mené par les nouveaux dirigeants ne date pas d’hier.

‎Le vestiaire marseillais valide la piste Genesio

Sur la Canebière, un entraîneur ne gagne jamais uniquement avec un tableau tactique. Il doit aussi convaincre un vestiaire exigeant, parfois nerveux, toujours attentif à la personnalité de celui qui prendra les commandes. Et sur ce point, Bruno Genesio semble déjà avoir marqué quelques points avant même de poser son sac dans le bureau du coach.

‎Selon Foot Mercato, plusieurs joueurs verraient d’un très bon œil son arrivée prochaine. Une adhésion discrète mais importante, nourrie par la réputation d’un technicien apprécié pour sa proximité humaine et sa capacité à gérer les ego sans transformer le vestiaire en tribunal permanent.

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‎Cette donnée n’a rien d’anecdotique. À Marseille, les dernières expériences ont souvent rappelé qu’un entraîneur peut avoir de grandes idées sans jamais trouver le bon langage avec son groupe. Genesio, lui, possède cette réputation de bâtisseur patient, capable de relancer des joueurs en perte de confiance tout en valorisant les jeunes talents.

‎Un choix qui colle au nouveau projet olympien

‎L’intérêt marseillais répond aussi à une logique sportive assumée. À 59 ans, Bruno Genesio apporte un vécu solide de la Ligue 1 et une expérience des contextes sous pression. Or, entraîner l’OM demande parfois autant de calme que de connaissances footballistiques.

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‎La direction semble vouloir miser sur un profil rassurant plutôt qu’un pari audacieux. Une stratégie qui traduit une volonté claire : remettre de la stabilité dans un club où les secousses ont parfois remplacé la continuité. Reste désormais à savoir si cette tendance se transformera rapidement en annonce officielle.