Mercato PSG : Accord conclu pour Saïd El Mala ?

Annoncé sur la short-list du PSG pour le mercato estival, le serial buteur Saïd El Mala file vers la Premier League. Un club anglais est passé à l’attaque.

Mercato PSG : Saïd El Mala attendu à Paris cet été ?

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Brentford double le PSG. Le club anglais a formulé une offre concrète de 45 millions d’euros pour Saïd El Mala, la jeune sensation du FC Cologne. Suivi de près par Paris, l’ailier attire du beau monde à quelques jours de l’ouverture du marché des transferts.

Revenu l’été dernier d’un prêt fructueux au Viktoria Cologne, Saïd El Mala a littéralement explosé cette saison. À 19 ans, le joyau de Cologne affiche des statistiques impressionnantes : 13 buts marqués en 34 matchs de championnat. Il a également délivré quatre passes décisives et domine le classement des dribbles réussis par match au sein de son équipe.

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Ses performances exceptionnelles attisent les convoitises. Le Paris SG, Chelsea, Brighton et le Bayern Munich ont tous coché son nom. Mais c’est bien Brentford qui passe à l’offensive. Les Bees veulent renforcer l’attaque pour retrouver l’Europe. Après avoir raté de peu la Ligue Conférence, le club anglais s’active.

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Selon le journaliste allemand Florian Plettenburg, les dirigeants anglais ont accéléré le mouvement. Ils ont transmis une proposition officielle de 45 M€. Cologne se montre gourmand. Le club allemand réclame 50 millions d’euros pour libérer son joueur, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2030. De son côté, l’international espoir attend un accord total entre les deux écuries avant de négocier son futur salaire en Premier League.