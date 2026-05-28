‎OM : La première annonce inquiétante de Stéphane Richard

Stéphane Richard et l’OM avancent déjà sur un terrain délicat. Avant même sa prise de fonction officielle, le futur président du club marseillais a dressé un constat préoccupant sur la situation olympienne, tout en affichant sa volonté de reconstruire un projet solide et durable.

‎OM : Une prise de parole de ‎Stéphane Richard qui sonne comme un avertissement

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‎Il n’a pas encore officiellement posé ses valises à la présidence de l’OM, mais Stéphane Richard a déjà pris le pouls du patient. Et visiblement, le diagnostic ne prête guère à l’euphorie. Celui qui succédera à Pablo Longoria à partir du 2 juillet découvre un club traversé par plusieurs turbulences sportives et institutionnelles. ‎Dans des propos rapportés par RMC Sport, le futur patron olympien n’a d’ailleurs pas cherché à maquiller la réalité.

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« Pour un Marseillais, je ne le suis pas de naissance, mais de cœur, c’est forcément un moment particulier dans sa vie », a-t-il d’abord confié, avant d’ajouter avec gravité : « Chacun peut voir que la situation du club est compliquée. Il y a beaucoup de défis à relever donc, je me sens en mission ici ». Une phrase qui a immédiatement retenu l’attention des supporters, peu habitués à entendre un dirigeant afficher aussi rapidement l’ampleur du chantier.

‎Reconstruire un OM fort, mais à quel prix ?

‎Si Stéphane Richard reconnaît des difficultés importantes, il refuse toutefois de céder au fatalisme. Son ambition est claire : remettre l’Olympique de Marseille sur des bases plus stables, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Et son discours laisse apparaître une volonté de pacifier un environnement souvent traversé par les tensions.

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‎« Je veux rebâtir et reconstruire un club fort qui propose un spectacle magnifique à tous ceux qui aiment le foot », assure Stéphanie Richard avant d’insister sur un autre enjeu majeur : « Je veux réparer aussi un peu ces liens ». Une déclaration qui vise directement la relation parfois fragile entre le club et ses supporters.

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‎Dans les coulisses, ce message de Stéphane Richard traduit surtout une réalité que les observateurs du football français connaissent bien : reconstruire Marseille demande du temps, de la méthode et des choix forts. À l’OM, les promesses séduisent souvent, mais seul le terrain distribue les applaudissements.