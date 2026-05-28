‎ASSE : Saint-Étienne va porter un coup fatal à l’OGC Nice

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L’ASSE avance vers son rendez-vous décisif à Nice avec une raison de croire à un scénario favorable. Avant ce barrage retour capital, une tendance statistique et un souvenir encore très frais pourraient bien peser lourd dans les têtes, au point de fragiliser les certitudes niçoises.
ASSE : Une statistique qui change l’atmosphère face à l’OGC Nice
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Dans le football, certaines séries finissent par s’installer dans les esprits comme un invité un peu trop bavard à un dîner de famille. Et celle qui accompagne les barrages d’accession n’a rien de rassurant pour les pensionnaires de Ligue 1. Depuis 2022, aucun club de l’élite n’est parvenu à sauver sa place via cet exercice souvent cruel.
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Une donnée qui redonne de la confiance à l’AS Saint-Étienne avant le déplacement à l’Allianz Riviera. Troyes, Auxerre, puis Metz ont démontré que le favori théorique ne quitte pas toujours la table avec le sourire.
Saint-Etienne connaît déjà le mode d’emploi
À l’ASSE, cette pression particulière n’est pas un territoire inconnu. Les Verts ont déjà traversé cette tempête émotionnelle récemment, en venant à bout du FC Metz dans un contexte où chaque ballon semblait peser une tonne. Le match aller terminé sur un score nul laisse la confrontation totalement ouverte.
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Mais dans ce type d’affiche fermée où les jambes tremblent parfois autant que les certitudes, l’expérience mentale devient précieuse. C’est peut-être là que l’AS Saint-Etienne possède un avantage discret mais réel.
Pourquoi Nice peut commencer à douter
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Avant l’ASSE : La FFF sanctionne plus lourdement l’OGC Nice
L’OGC Nice sait désormais qu’un barrage n’obéit pas toujours à la logique sportive. Le poids du statut, la peur de l’échec et les précédents récents peuvent rapidement transformer un favori en équipe sous tension. Saint-Étienne, lui, arrive avec un bagage psychologique solide. Et parfois, dans ce genre de duel, le premier coup fatal se donne dans les têtes avant même le coup d’envoi.