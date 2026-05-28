‎ASSE : Saint-Étienne va porter un coup fatal à l’OGC Nice

‎L’ASSE avance vers son rendez-vous décisif à Nice avec une raison de croire à un scénario favorable. Avant ce barrage retour capital, une tendance statistique et un souvenir encore très frais pourraient bien peser lourd dans les têtes, au point de fragiliser les certitudes niçoises.

‎ASSE : Une statistique qui change l’atmosphère face à l’OGC Nice

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‎Dans le football, certaines séries finissent par s’installer dans les esprits comme un invité un peu trop bavard à un dîner de famille. Et celle qui accompagne les barrages d’accession n’a rien de rassurant pour les pensionnaires de Ligue 1. ‎Depuis 2022, aucun club de l’élite n’est parvenu à sauver sa place via cet exercice souvent cruel.

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Une donnée qui redonne de la confiance à l’AS Saint-Étienne avant le déplacement à l’Allianz Riviera. Troyes, Auxerre, puis Metz ont démontré que le favori théorique ne quitte pas toujours la table avec le sourire.

Saint-Etienne connaît déjà le mode d’emploi

‎À l’ASSE, cette pression particulière n’est pas un territoire inconnu. Les Verts ont déjà traversé cette tempête émotionnelle récemment, en venant à bout du FC Metz dans un contexte où chaque ballon semblait peser une tonne. ‎Le match aller terminé sur un score nul laisse la confrontation totalement ouverte.

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Mais dans ce type d’affiche fermée où les jambes tremblent parfois autant que les certitudes, l’expérience mentale devient précieuse. C’est peut-être là que l’AS Saint-Etienne possède un avantage discret mais réel.

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Avant l’ASSE : La FFF sanctionne plus lourdement l’OGC Nice

‎L’OGC Nice sait désormais qu’un barrage n’obéit pas toujours à la logique sportive. Le poids du statut, la peur de l’échec et les précédents récents peuvent rapidement transformer un favori en équipe sous tension. ‎Saint-Étienne, lui, arrive avec un bagage psychologique solide. Et parfois, dans ce genre de duel, le premier coup fatal se donne dans les têtes avant même le coup d’envoi.