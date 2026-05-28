‎Mercato PSG : 100M€ pour sceller enfin le sort de Barcola ?

‎Les jours de Bradley Barcola au PSG sont plus que jamais comptés à l’approche du mercato estival. Alors qu’un recrutement estimé à 100 millions d’euros prend de l’épaisseur dans les coulisses parisiennes, l’avenir de l’attaquant français semble moins assuré, avec Liverpool et Arsenal attentifs au moindre frémissement.

‎Mercato PSG : Barcola avec un statut qui interroge dans les grands rendez-vous

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‎À Paris, le talent ne garantit jamais un fauteuil réservé. Malgré des performances souvent séduisantes cette saison, Bradley Barcola a vu son rôle évoluer au fil des grandes affiches européennes. Dans les rencontres majeures de Ligue des champions, Luis Enrique s’est davantage appuyé sur son trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

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‎Une situation qui peut peser dans l’esprit d’un joueur de 23 ans habitué à regarder droit devant plutôt qu’à patienter sur le bord du terrain. Dans ce contexte, Liverpool continue de surveiller la situation du joueur du PSG avec attention, un intérêt ancien qui ne s’est jamais totalement refroidi.

‎Yan Diomandé, le dossier qui peut tout changer

‎Le nom qui revient désormais avec insistance dans les bureaux du PSG est celui de Yan Diomandé. Le jeune talent du RB Leipzig, estimé autour des 100 millions d’euros, suscite également l’intérêt de Liverpool. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé l’existence de discussions : « Le PSG et Liverpool sont tous deux en discussions avec l’entourage de Yan Diomande concernant un possible transfert cet été ».

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‎Le spécialiste du mercato ajoute également que le club allemand tente de sécuriser son joyau avec une prolongation assortie d’une clause libératoire. Mais le point le plus marquant concerne directement Barcola. Fabrizio Romano se montre explicite : « Si Diomandé va au PSG, Barcola pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité ».

‎Une bataille anglaise déjà prête à s’ouvrir

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‎Le PSG n’a pas encore acté la moindre décision, mais le simple intérêt pour Diomandé envoie un signal fort. Dans un effectif où la concurrence offensive ressemble parfois à une file d’attente interminable, Barcola pourrait réfléchir à une porte de sortie offrant davantage de garanties sportives. ‎Liverpool reste à l’affût, tandis qu’Arsenal suit également le dossier avec attention.