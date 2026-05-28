Ça chauffe à l’OM : Abardonado prêt à claquer la porte !

Jacques Abardonado se retrouve malgré lui au centre de graves accusations et tensions à l’OM. Au point où l’entraîneur adjoint envisager désormais de démissionner.

Tensions à l’OM : Jacques Abardonado affecté par les accusations

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Jacques Abardonado pourrait prochainement faire ses adieux à son club de cœur. Car le climat qui règne à l’Olympique de Marseille vient de franchir une étape supplémentaire. Le malaise est profond avec des tensions et suspicions entres dirigeants à l’OM.

L’ancien défenseur est notamment visé depuis quelques semaines par une campagne de dénigrement, le désignant comme étant la « taupe ». Il serait responsable de la divulgation d’informations confidentielles provenant du vestiaire. Ces accusations, relayées par plusieurs comptes influents sur les réseaux sociaux, ont transformé le quotidien de Pancho en véritable calvaire.

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Jacques Abardonado a toujours affiché une loyauté sans faille envers les couleurs de l’Olympique de Marseille. Mais ces soupçons sont vécus comme une humiliation difficile à encaisser. Sans parler des tensions générées en interne. Ce dossier symbolise parfaitement la fracture et la paranoïa qui rongent l’OM depuis plusieurs mois.

Une démission en vue à l’Olympique de Marseille

Jacques Abardonado, étant pointé du doigt de la sorte, estime que sa crédibilité et son intégrité ont été bafouées au sein même de son club de cœur. Et même si rien n’est encore officiel, l’adjoint de Habib Beye réfléchit désormais à rendre sa démission, selon L’Equipe.

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Son éventuel départ marquerait le point final d’une saison éprouvante à l’OM, où les polémiques extra-sportives ont fini par l’emporter sur le terrain. L’entraîneur sénégalais devrait lui faire ses valises. La direction marseillaise étant déjà à la recherche de son successeur.