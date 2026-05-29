Mercato OM : Lorenzi lâche une bombe sur l’avenir de Greenwood

‎Mason Greenwood n’est déjà plus totalement assuré de poursuivre son aventure à l’OM. À peine installé dans son costume de directeur sportif, Grégory Lorenzi a envoyé un message fort sur le futur de l’attaquant anglais, symbole d’un été placé sous le signe des décisions difficiles à Marseille.

‎Mercato OM : Lorenzi pose ses conditions sur Greenwood

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‎À l’OM, les grandes manœuvres ont commencé. Officialisé récemment, Grégory Lorenzi hérite d’un dossier sensible avec Mason Greenwood, recruté comme une tête d’affiche mais devenu sujet à débat après une fin de saison jugée décevante par une partie des observateurs.

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‎Le nouveau patron du sportif ne s’est pas caché. Dans des propos accordés à L’Équipe, il reconnaît que le dossier est ouvert : « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion », avant d’ajouter : « S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. »

‎Une vente possible, mais sous conditions

‎Le contexte financier pèse lourd à l’Olympique de Marseille. Dans le viseur de la DNCG, le club doit réduire ses dépenses et valoriser certains actifs majeurs. Greenwood, sous contrat jusqu’en 2029, représente un dossier stratégique, même si l’OM ne décidera pas seul. Lorenzi insiste d’ailleurs sur l’équilibre à trouver :

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« Il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », a-t-il déclaré. Intéressée, la Roma surveille la situation, tandis que Manchester United récupérerait une part d’un futur transfert fixée à 40%.