Mercato PSG : 93M€ pour un crack portugais, c’est validé

‎Le PSG continue de sonder le mercato avec une idée bien précise en tête, injecter du talent dans son milieu de terrain. Dans cette quête, un jeune Portugais de 21 ans attire les regards et son profil semble déjà convaincre ceux qui l’ont côtoyé de près.

‎‎Mercato PSG : Mateus Fernandes, le pari portugais qui séduit Luis Enrique

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‎‎Le Paris Saint-Germain ne cache plus son attrait pour les jeunes joueurs techniques capables de grandir dans un projet ambitieux. Après l’arrivée de João Neves, le club de la capitale regarderait désormais vers Mateus Fernandes, milieu sous contrat avec West Ham jusqu’en 2030.

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‎‎Le joueur formé au Sporting Portugal possède un parcours déjà dense malgré son jeune âge. Passé par Southampton avant de rejoindre West Ham dans une opération estimée à 44 millions d’euros, le Portugais pourrait déjà changer d’air après la relégation des Hammers en Championship. Une situation qui ouvre naturellement des perspectives sur le marché des transferts.

‎‎Un ancien du Paris SG valide totalement son profil

‎‎Ceux qui connaissent Mateus Fernandes parlent d’un joueur rare. Ancien pensionnaire du centre de formation parisien et coéquipier du Portugais en sélection U20, Louis Mouquet n’a pas tari d’éloges dans un entretien accordé à Top Mercato. ‎« C’est un talent. J’avais joué avec João Neves aussi en sélection avant qu’il arrive au PSG », se réjouit-il.

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« Comme lui, Mateus est un super joueur, issu de la formation portugaise, au Sporting CP », a expliqué le gardien aujourd’hui à Padoue. Avant d’ajouter : « C’est un joueur hyper technique, hors du commun. Ça ne m’a pas du tout étonné qu’il perce en Angleterre, à Southampton puis à West Ham. Et qu’il soit pisté par Paris, encore moins. Franchement, c’est un talent. »‎

‎93M€ : un dossier déjà très coûteux

‎‎Le principal obstacle reste financier. Selon le Daily Mail, West Ham réclamerait près de 93 millions d’euros pour laisser partir son milieu portugais. Une somme considérable, même pour un Paris SG habitué aux gros investissements.

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‎Le dossier se complique d’autant plus que Manchester United surveillerait également le joueur. D’après CaughtOffside, l’intérêt des Red Devils aurait même été encouragé par son compatriote Bruno Fernandes. Paris est prévenu : sur ce genre de talent, attendre revient souvent à regarder le train partir.