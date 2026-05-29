Mercato Stade Rennais : 120M€ ! Le SRFC prépare du lourd

‎‎Le mercato du Stade Rennais s’annonce déjà comme l’un des plus surveillés de Ligue 1. Avec un objectif de ventes estimé à près de 120 millions d’euros, le club breton prépare un été mouvementé, tout en tentant de préserver les fondations de son effectif.

‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC face à une équation financière délicate

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‎Au Stade Rennais, la qualification européenne n’a pas totalement dissipé les nuages. Certes, le club disputera la Ligue Europa la saison prochaine, mais cette présence continentale n’efface pas une réalité plus embarrassante : les finances réclament un sérieux rééquilibrage.

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‎Selon les données financières évoquées par la direction, le SRFC doit réduire un déficit d’exploitation conséquent. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président Arnaud Pouille a reconnu un écart important entre les recettes et les dépenses du club. Résultat : le marché des transferts devient une nécessité plus qu’un luxe.

‎120 millions d’euros visés, mais pas à n’importe quel prix

‎L’objectif est assumé : Rennes espère récupérer entre 110 et 120 millions d’euros grâce aux ventes cet été. Une somme imposante qui rappelle les précédents mercatos bretons, déjà marqués par de grosses opérations. Toutefois, le club a fixé une ligne rouge.

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Arnaud Pouille a prévenu que Brice Samba, Estéban Lepaul et Abdelhamid Ait Boudlal ne sont pas à vendre. Le message a même été transmis à leurs entourages. Concernant Lepaul, auteur d’une saison remarquée, le président a glissé qu’il faudrait « quelque chose qui dépasse l’entendement » pour envisager un départ.

‎Un été stratégique pour l’avenir du SRFC

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‎La réalité du football moderne est parfois cruelle : vendre pour mieux reconstruire. Le Stade Rennais semble avoir choisi cette voie sans renoncer à ses ambitions sportives. ‎La véritable subtilité du dossier réside ici : le club ne cherche pas une liquidation de son effectif, mais une réorganisation ciblée. Autrement dit, un mercato intelligent, où les départs financeraient un nouveau cycle sans fragiliser le cœur du vestiaire.