Mercato OM : Accord conclu pour cet international talien ?  

Les dirigeants de l’OM foncent sur un international italien pour le mercato estival. Les Italiens ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato OM : Un Italien se rapproche de Marseille

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L’OM cible un joli coup venu d’Italie. En quête de renforts offensifs pour l’été, le club marseillais regarde désormais du côté de la Lazio Rome. Un nom circule ces derniers jours : Mattia Zaccagni.

À Marseille, les dirigeants veulent du sang neuf en attaque et apporter plus de créativité sur les ailes. Les finances restent serrées, mais l’ambition demeure forte. D’après La Gazzetta dello Sport, les décideurs olympiens suivent de près la situation de l’international italien.

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À 30 ans, Mattia Zaccagni est encore en pleine forme. Expérience, qualité technique, percussion : son profil plaît énormément à l’OM. L’ailier gauche de la Lazio possède aussi un vécu européen solide. Avec l’Italie, il totalise déjà 13 sélections et un but sous le maillot de la Squadra Azzurra.

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Le dossier, lui, s’annonce compliqué. La Lazio n’a aucune intention de laisser partir facilement son joueur. Zaccagni reste lié au club romain jusqu’en juin 2029. Sa valeur est estimée autour de 15 millions d’euros, un montant important pour les finances marseillaises. Avant de recruter, l’Olympique de Marseille pourrait donc être contraint de vendre plusieurs éléments.

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Cette saison, l’Italien a participé à 30 rencontres toutes compétitions confondues. Bilan : quatre buts et deux passes décisives. Des statistiques correctes, sans être spectaculaires, mais un impact dans le jeu qui continue de séduire. À quelques jours de l’ouverture du mercato, ce dossier devient chaud à Marseille.