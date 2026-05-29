Mercato PSG : Chevalier réclame son départ, un crack arrive

Lucas Chevalier ne semble plus disposé à patienter dans l’ombre au PSG. Alors qu’un jeune gardien espagnol serait déjà proche d’un accord avec le club parisien, le dossier du portier français prend une tournure inattendue et pourrait bien révéler un malaise plus profond dans la hiérarchie dessinée par Luis Enrique.

Mercato PSG : Chevalier face au mur, l’attente a assez duré

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Il arrive un moment où un gardien finit par regarder le terrain avec plus de frustration que d’espoir. Recruté avec l’ambition de s’imposer durablement, Lucas Chevalier imaginait sans doute un destin différent dans la capitale. Pourtant, la réalité a pris un autre chemin. Celui qui devait concurrencer sérieusement la hiérarchie s’est retrouvé relégué derrière Matvey Safonov, au point de voir son avenir s’assombrir.

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Selon les informations relayées par L’Équipe, le PSG avance déjà sur la venue d’un jeune gardien espagnol dont l’identité demeure secrète. Un détail qui a immédiatement réveillé les interrogations autour du futur de Chevalier. À Paris, lorsqu’un nouveau portier arrive, ce n’est jamais une simple formalité administrative. C’est souvent un message envoyé à tout le vestiaire, parfois discret, mais rarement innocent.

Une hypothèse qui change tout au PSG

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Dominique Sévérac a livré une lecture qui bouscule le récit habituel. Et si le PSG ne poussait pas Lucas Chevalier dehors ? Et si le gardien avait lui-même décidé de partir ? « Une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier ? Je ne suis pas d’accord, c’est peut être lui qui a demandé à partir et donc eux qui vont au coup après car il faut 3 gardiens. Donc ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle si Chevalier a dit qu’il ne voulait pas continuer à vivre dans cette situation où il n’est pas numéro 1. Le PSG garde que des gens qui ne veulent rester dans le projet », a expliqué Dominique Sévérac.

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Cette déclaration donne une autre dimension au dossier. Dans le projet de Luis Enrique, les joueurs doivent adhérer totalement à leur statut, même lorsqu’il est inconfortable. À Paris, le temps de l’attente est parfois aussi long qu’un match sans arrêt de jeu. Certains s’y résignent, d’autres choisissent de reprendre leur destin en main.

Luis Enrique avait un plan, mais rien ne s’est passé comme prévu

L’histoire de Lucas Chevalier au PSG ressemble à ces promesses de mercato qui brillent d’abord avant de se heurter à la réalité du terrain. Dominique Sévérac rappelle d’ailleurs que le Français était perçu comme un choix fort de Luis Enrique. « Le foot n’est fait que d’histoires où ça ne marche pas toujours. Ça n’a pas marché, il était voulu par Luis Enrique, il devait venir à la place de Donnarumma. Vous auriez refusé à sa place ? Moi j’y serai allé en courant, il l’a fait », a-t-il répondu.

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« Ça n’a pas fonctionné comme il le voulait. Moi je le trouve meilleur que Safonov. S’il s’en va, c’est qu’il pense avoir trouvé quelque chose », a ajouté le journaliste. L’arrivée annoncée d’un jeune gardien espagnol pourrait ainsi marquer la fin d’un chapitre discret, mais révélateur du fonctionnement parisien. Au PSG, les ambitions individuelles doivent suivre le tempo du projet collectif. Et parfois, ce tempo laisse certains joueurs au bord du quai.