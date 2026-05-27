Coup de théâtre à l’OM : Gattuso bloque un arrivée !

La direction de l’OM ambitionne de recruter un attaquant de la Lazio Rome. L’affaire semblait même bien partie. Mais l’officialisation imminente de Gennaro Gattuso change la donne.

Mercato OM : Gennaro Gattuso s’oppose au transfert de Mattia Zaccagni

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Le jeu des chaises musicales a commencé pour les entraîneurs. Notamment en Italie, où Lazio Rome s’apprête à engager Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien, excepté un rebondissement improbable, va succéder à Maurizio Sarri à la tête de l’équipe romaine. Tout est déjà réglé entre les différentes parties.

Gennaro Gattuso s’est entendu avec les Biancocelesti. Il est question d’un contrat deux ans avec un salaire estimé à 1,5 million d’euros. Son arrivée à Rome est prévue dès la semaine prochaine. Sa prise de fonction impactera cependant sur le mercato de l’Olympique de Marseille.

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La Reppublica assure que l’OM a fait de Mattia Zaccagni l’une de ses cibles prioritaires en attaque. L’ailier gauche de 30 ans sort d’une saison éprouvant avec 3 buts en 26 matchs de Championnat. Il semblait aussi séduit par l’idée de découvrir la Ligue 1 les couleurs phocéenne. Cette piste est désormais menacée.

Il compte sur lui pour la saison prochaine

Le média italien explique Gennaro Gattuso compte sur le leadership et l’expérience du capitaine de la Lazio Rome pour bâtir son projet. Le technicien italien devrait logiquement s’opposer fermement au départ de Mattia Zaccagni. Il le considère comme une pièce maîtresse de son futur dispositif.

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Ce dossier qui semblait jusque-là abordable pour l’OM devient un véritable casse-tête. Son arrivée tombe à l’eau, contraignant le président Stéphane Richard et ses collaborateurs à explorer de nouvelles cibles en attaque. Rappelons que Mattia Zaccagni est sous contrat jusqu’en juin 2029.