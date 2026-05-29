FC Nantes : Mostafa Mohamed crée la polémique avec l’OM

‎Mostafa Mohamed et le FC Nantes se retrouvent malgré eux au cœur d’un nouveau débat qui agite les réseaux sociaux. L’attaquant égyptien a surpris une partie des supporters nantais après avoir partagé une photo où il apparaît vêtu d’un maillot de l’OM, un cliché qui n’a pas tardé à faire réagir.

FC Nantes : ‎Une publication de Mostafa Mohamed qui ne passe pas inaperçue

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‎Sur Instagram, l’avant centre des Canaris a partagé une image en compagnie de son fils. Jusque là, rien de très inhabituel. Sauf qu’un détail a immédiatement attiré l’attention : Mostafa Mohamed arborait un maillot de l’OM orné d’une grande main rouge, pendant que son enfant portait également un vêtement similaire.

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‎Dans une ville où l’attachement au blason jaune et vert relève presque de l’affaire de famille, le symbole a vite suscité des commentaires. Certains supporters nantais ont affiché leur incompréhension, tandis que d’autres ont relativisé, y voyant simplement un choix vestimentaire sans message caché.

‎Une polémique qui relance les spéculations

‎Ce type d’épisode n’est jamais totalement anodin dans le football français. D’autant plus que le nom de Mostafa Mohamed circule régulièrement dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs mois.

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‎Connaissant l’environnement nantais, où le lien entre joueurs et supporters reste particulièrement scruté, cette publication pourrait alimenter quelques interprétations. Pour autant, aucun élément concret ne permet d’y voir davantage qu’un simple clin d’œil personnel.