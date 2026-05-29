OGC Nice-ASSE : Bernauer défie Wahi et annonce la couleur

‎Maxime Bernauer et l’ASSE avancent vers le rendez-vous de Nice avec une conviction assumée : il n’est pas question de trembler face au retour d’Elye Wahi. Avant ce match capital, les Stéphanois affichent un discours serein, presque provocateur, tout en envoyant un message clair aux Aiglons.

‎L’ASSE prépare tous les scénarios avant Nice

La suite après cette publicité

‎À Saint-Étienne, personne ne veut laisser place à l’improvisation. Quand une saison tient sur quatre vingt dix minutes, ou davantage, chaque détail compte. Les Verts savent qu’un duel aussi tendu peut facilement glisser vers une séance de tirs au but. Une hypothèse loin d’être ignorée au sein du groupe stéphanois. ‎Face aux médias, Maxime Bernauer a confirmé un travail spécifique effectué cette semaine.

Lire aussi : OGC Nice – ASSE : Les dernières consignes choc de Rivère

À voir

Mercato PSG : 93M€ pour un crack portugais, c’est validé

« On s’est préparé pour une éventuelle séance de tirs au but. On a mis toutes les chances de notre côté et si on doit aller aux penaltys, on sait qu’on a Brice et Gautier pour faire des arrêts », a confié le défenseur. Avant d’ajouter avec un sourire presque tactique : « C’est globalement plus simple de marquer que de faire des arrêts ». Une déclaration qui traduit surtout une confiance assumée dans les qualités de ses gardiens.

‎Le retour d’Elye Wahi ne change pas les plans

‎À Nice, une présence attire forcément l’attention : celle d’Elye Wahi. Suspendu lors du premier acte, l’attaquant retrouve le groupe niçois avec l’étiquette de menace offensive majeure. Mais du côté stéphanois, l’heure n’est pas à l’inquiétude. ‎Bernauer préfère répondre avec calme et expérience.

Lire aussi : Nice-ASSE :Montanier prépare son équipe à tous les scénarios

« C’est une arme offensive de plus pour eux, mais on a déjà eu affaire à Cho ou bien encore Carlos qui sont de supers joueurs », a-t-il rappelé. Le défenseur s’appuie surtout sur une statistique rassurante : « On vient d’enchaîner trois rencontres sans prendre de but ». Une manière de rappeler que l’ASSE voyage avec des certitudes défensives.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Groupe contre Nice, Montanier sort un joueur du placard

À voir

Mercato OM : Lorenzi lâche une bombe sur l’avenir de Greenwood

Mercato ASSE : Un bail de 3 ans, Bardeli va signer mais…

‎Quelques minutes plus tôt, Philippe Montanier avait lui aussi reconnu le poids du retour de Wahi, tout en refusant d’en faire l’unique facteur du match. « Ce sera vraiment une force en plus pour eux même si ce match ne se jouera pas sur un seul joueur », a analysé l’entraîneur stéphanois. À Nice, l’ASSE sait que le danger existe. Mais les Verts veulent surtout montrer qu’ils arrivent avec autre chose que de la prudence : une vraie confiance collective.